الرئيسية | محليات مظاهرات امريكا تتصدر صفحات موقع التواصل في الأردن

وطنا اليوم-عمان:تصدر وسم " #مظاهرات_امريكا" صفحات موقع التواصل "تويتر" في الأردن ، حيث غرد الناشطون فيه بالعديد من مقاطع الفيديو الموثقة للإحتجاجات هناك ، إضافة الى العديد من التغريدات المنتقدة لسياسة التمييز العنصري في أميركا.

أحمد المعمري غرد قائلا :" يفرقون بين الاسود والابيض؛ ودمروا وقتلوا ملايين البشر في العراق وسورية وليبيا؛ ولديهم ويستخدموا الاسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية ثم تصدر وزارة خارجيتهم تقريرا تحكم فيه على بعض الدول بمخالفة حقوق الانسان والمرأة ماهذا الظلم والتناقض؛اللهم بداية النهاية لهم".

أبو خالد الرويلي علق ممتدحا الأردن :" اللهم لك الحمد والشكر على نعمة الامن والامان والاخوه والمحبه التي ينعم بها الجميع في هذ الوطن المعطاء سواء مواطنين اومقيمين وهذ ما يجب علينا ترديده انظرو الي ما يحدث في اقوى دولة في العالم امريكة وسببه التميز بين المواطنين".

خالد اليعقوبي كتب أبياتا من الشعر قال فيها :" فاحذر صغير الأمر ولتحفل به .. وإذا غفلت فإنه يستفحل .. فالنار أول ما تكون شرارة .. والغيث بعد رذاذه يسترسل".

سعد منصور كتب معلقا على الرئيس الأمريكي ترامب :" وعند كل أزمة يخرج علينا رافعا الإنجيل ويدعوا الشعوب للصلاة من أجل أمريكا

وهو يحكم أكبر دولة علمانية في العالم .. لا يملون من المتاجرة بالدين ثم يتهمون المسلمين بذلك .. رمتنى بدائها وانسلت".

عزام سليمان قال :"- غرد مواطن امريكي ابيض قال حرق مدينة كاملة لن يعيد جورج فولوريد للحياة .- فرد مواطن امريكي اسود احراق الشرق الاوسط بكامله لن يصحح ما حدث في 11 سبتمبر ".

الدكتور الشيخ خالد الملا علق بالقول :"سوءة أمريكا قد بانت صورتها من خلال ردع المتظاهرين .. ليس هنالك ديمقراطية أو حرية في أمريكا بل هي أُكذوبة إنطلت على العالم ".

أم فهد كتبت :" مظاهرات أمريكا تحدث كل يوم في فلسطين و لا أحد يتكلم عنها".

وأدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بـ"الإرهاب الداخلي"، في إشارة إلى الاحتجاجات التي تعم أرجاء الولايات المتحدة، في أعقاب مقتل المواطن الأسود جورج فلويد على يد الشرطة.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي، إنه وجه بنشر آلاف الجنود المدججين بالأسلحة وعناصر من الشرطة في واشنطن، من أجل السيطرة على الوضع.

وتوجه ترامب نحو كنيسة أحرقها المحتجون في محيط البيت الأبيض، وحمل الإنجيل لأخذ صور تذكارية.

وأوضح أنه وجه حكّام الولايات لأخذ الإجراءات اللازمة "للسيطرة على الشوارع".

وتابع مهددا: "منظمو هذه الفوضى سيعاقبون بسنوات طويلة في السجن، بما في ذلك منظمة "أنتيفا"".

وعاد مكررا حول انتشار الجنود: "سأواصل نشر آلاف الجنود المدججين بالسلاح لوقف أعمال العنف والنهب وتدمير الممتلكات".

وتابع: "إذا رفضت أي ولاية تطبيق الإجراءات المطلوبة لوقف العنف، فإنني سوف أنشر الجيش الأمريكي".

وقال ترامب إنه أقسم بأن يلتزم بالعدل والحق، مضيفا أن "موت فلويد لن يذهب هباء، لكن الاحتجاجات السلمية ينبغي ألا يفسدها العنف".

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين أثناء إلقاء ترامب خطابه.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر