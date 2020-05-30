هام للذين تجاوزت أعمارهم 16 عاماً بالأردن

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وطنا اليوم-عمان:دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي كافة المواطنين الذين لم يسبق لهم التسجيل في خدماتها الالكترونية المبادرة بانشاء حساب شخصي من خلال موقعها الالكتروني (www.ssc.gov.jo) وذلك للتمكن من الاطلاع على كافة تفاصيل اشتراكهم بالضمان والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها المؤسسة بما فيها خدمات أمر الدفاع وتسهيل التواصل معهم بخصوص جميع البرامج التي تقدمها المؤسسة.

وبيّنت المؤسسة أن الأفراد الذين قاموا بالتسجيل على موقعها زاد عددهم على (800) ألف شخص، مبينةً أن عملية التسجيل في الخدمات الالكترونية مكنت المؤسسة من تحديد شريحة واسعة من المؤهلين للاستفادة من برامجها والتواصل معهم من خلال رسائل نصية (sms) ودعوتهم للتقدم بطلبات الاستفادة منها. ففي نهاية الاسبوع الماضي تواصلت المؤسسة مع نحو 60 الف مؤمن عليه ممن لديهم حساب شخصي على موقعها ودعتهم للتقدم بطلبات للاستفادة من برنامج مساند. كما قامت المؤسسة بالتعاون مع صندوق المعونة الوطنية بتحديد نحو 35 الف مواطن مؤهل للاستفادة من نفس البرنامج.

وأضافت المؤسسة أن التسجيل بنافذة الخدمات الالكترونية سيمكن صاحب الحساب من الاطلاع على بياناته والاستعلام عن مدى استحقاقه للاستفادة من برامج المؤسسة. وأوضحت المؤسسة أنه يتوجب على اي شخص يرغب بإنشاء حساب شخصي خاص به الدخول إلى موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) دون مراجعة فروع المؤسسة.

وبينت المؤسسة ان انشاء حساب شخصي على خدماتها اصبح اليوم متاح بسهولة وذلك من خلال الدخول إلى الموقع والضغط على خيار التسجيل لتعبئة البيانات الشخصية المطلوبة منه.

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