العمل تشكر الملتزمين بدفع اجور عامليهم .. أسماء

وطنا اليوم-عمان:ثمنت وزارة العمل دور الشركات والمؤسسات التي التزامت بصرف اجور عامليها بالكامل لشهر ايار ولم تلجأ للاستفادة من امر الدفاع 6 وبلاغاته لتخفيض اجور عامليها واثنت بشكل خاص على المؤسسات والشركات المصنفة بالاكثر تضررا بهذا الخصوص ، ووجهت وزارة العمل كتب شكر رسمية لهذه الشركات مخصصة زاوية شكر خاصة لهم على موقعها الرسمي وصفحات الوزارة الرسمية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، هذا وتدرس الحكومة حاليا وسائل مكافئة هذا النوع من الشركات والممشآت.

واكدت الوزارة على ضرورة تكاتف الجهود من جميع الاطراف ، وان هذه الازمة آنية ، حيث تسعى الوزارة بكل طاقتها الى معالجة كافة الملاحظات والاخذ بالاقتراحات بما يمكن ان يخدم ملف العمل والعمال وحسب توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.

وتاليا اسماء الشركات التي التزمت بصرف اجور عامليها لشهر ايار :

1. شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة م.ع.م

2. شركة التجمعات لخدمات التغذية والاسكان م.ع. م

3. شركة التجمعات لمرافق الجامعية م.ع. م

4. شركة حجازي وغوشة للاجهزة الطبية

5. مجموعة المطار الدولي

6. شركة المدينة للصناعات الهندسية / عابدين الصناعية

7. الشركة العربية الايطالية للتجارة ذ.م.م

8. شركة الاوائل للتوزيع والتجارة العامة ذ.م.م

9. الشركة العربية الحديثة للتوزيع ذ.م.م

10. شركة الوابل لتسويق الكفاءات الاردنية

11. اكاديمية المجد الوطنية روضة اساسي مختلط

12. مكتب تكسي الهزايمة

13. شركة نافذ للخدمات اللوجستية

14. الشركة الانمائية للتعليم والاستثمار

15. شركة الحفر للمقاولات

16. شركة بشتمال للاجنحة الفندقية

17. شركة اوكتوبيان سيرفيسز

18. شركة صالح ابو وديع وشركاه روضة ومدارس قلعة السلط الحديثة

19. شركة بولاريس التكنولوجية

20. الشركة العربية للتجهيزات الغذائية

21. شركة طوق الصحة للتجارة

22. شركة ماس الصافي لصناعة الالبسة

23. شركة الفيحاء للمواد الهندسية

24. مجموعة الجهود المشتركة للدراسات والتطوير/ الشركة العربية للتنمية والتطوير

25. رانسي لتجارة البن

26. شركة النبيل للصناعات الغذائية

27. شركة الموزعون المتخصصون للمواد الاستهلاكية

28. شركة بيد فود سيرفس الشرق الاوسط

29. شركة المدينة الاعلامية الاردنية

كما وجهت وزارة العمل اكثر من 200 كتاب شكر لشركات من القطاع الخاص التزمت بدفع أجور عامليها لشهر نيسان 2020 بدون ان تلجأ لطلب تخفيض الأجور كما أتاح امر الدفاع 6 لسنة 2020 بعد أخذ موافقة لجنة وزارة العمل حسب الأصول، هذا ونشرت وزارة العمل اسماء الشركات الملتزمة بصرف الاجور اولا باول .

مثمنة الوزارة الدور الذي تقوم به هذه المؤسسات والشركات التي بادرت بدفع أجور عامليها رغم ان بعض هذه الشركات لم يتطلب منهم القيام باي عمل خلال تلك الفترة الاستثنائية .

ووجه وزير العمل نضال فيصل البطاينة رسائل شكر وتقدير لكل الشركات الملتزمة وأكد أن الحكومة تدرس خاليا خيارات تشجيع وتقدير هذه الشركات بشكل ملموس يعود عليها.

و تالياً التحديث الاخير لقائمة الشركات الملتزمة بدفع اجر شهر نيسان كاملا :

1. ماجد الفطيم هايبر ماركتس / كارفور

2. شركة نبيل للمنتوجات الغذائية

3. مجموعة مصانع الكسيح للمواد الغذائية

4. شركة المخبرون العرب (مختبر بيولاب الطبي)

5. الخير للاستثمارات العقارية ستي مول

6. سدين الاردنية للمقاولات والاعمال الانشائية

7. فندق سدين عمان

8. سدين لتاجير السيارات السياحية

9. شركة جمان للاستثمارات التعليمية (مدارس ميار الدولية)

10. شركة الاراضي المقدسة للتامين

11. شركة الصفوة للتامين

12. الشركة التأمين الوطنية

13. شركة بلال البدور وشريكه

14. شركة كنز الأردن للبرمجيات

15. شركة الشرق الأوسط لتكنولوجيا الإتصالات

16. شركة المحيط الأزرق للاستشارات وتطوير الأعمال

17. شركة تولاي للخدمات اللوجستيه

18. شركة الاخوة للصناعات الغذائية

19. العربية للتجهيزات الغذائية ذ.م.م

20. شركة العربية لخدمات البث الاذاعي

21. شركة عين للبث الفضائي

22. العربية للتنمية والتطوير مجموعة الجهود المشتركة للدارسات والتطوير

23. شركة ماس الصافي لصناعة الالبسة

24. شركة عيسى ابراهيم وشركاه/مؤسسة عمرة لتصنيع الاملاح

25. المؤسسة التقنية الكهربائية الحديثة

26. الشركة الانمائية للتعليم والاستثمار

27. الوطنية للتجارة والتوزيع

28. الحلول الهدفية للبرمجيات

29. شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار

30. شركة نافذ للخدمات اللوجستية

31. الشركة الوطنية لخدمات التشغيل

32. القيادة الدولية لصناعة البرمجيات

33. النيل للمشروعات والمراكز التجارية

34. سيد الشهداء للمواد التموينية

35. شركة اوكتوبيان سيرفيسز /الاردن

36. شركة طوق الصحة للتجارة

37. محطة كار بلازا شركة الميدان لخدمة السيارات

38. شركة الميدان لخدمة السيارات ذ.م.م محطة كار بلازا

39. شركة بورلاريس التكنولوجية

40. صالح ابو دريع وشركاه روضة ومدارس قلعة السلط الحديثة

41. امكان للخدمات المالية

42. شركة العالمية لصناعة الكابلات والاسلاك الكهربائية

43. مؤسسة سينا لتجارة الاجهزة المخبرية

هذا وقد شكرت وزارة العمل جميع الشركات التي اثبتت دفعها لأجور شهر نيسان كاملة على موقعها في زاوية خاصة امتنانا لهذه الشركات، وتؤكد وزارة العمل ان الوضوع الاستثنائي الذي تمر به المملكة يحتاج تكاتفا من كافة الاطراف فالمرحلة الحالية والقادمة بين اصحاب العمل والعمال وان وزارة العمل تشدد على اهمية حفظ حقوق كافة الاطراف، و تدرك الصعوبات التي تمر بها الشركات والمؤسسات اسوة بالعاملين .