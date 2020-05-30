وزير التخطيط: المساعدات الأميركية تصل الشهر الحالي

وطنا اليوم - توقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي، أن يحافظ حجم المساعدات للعام الحالي بنفس معدل المساعدات للعام الماضي ان لم تزد قليلا بسبب المساعدات التي تلقتها الأردن مؤخرا تزامنا مع جائحة كورونا.

وأشار إلى أن هذه المساعدات موزعة بين منح وقروض ومساعدات فنية، كما أن أكثر من 70 % منها يدخل الموازنة مباشرة والبعض الآخر يكون له حساب في الموازنة لأنه مرتبط بمشاريع قطاعية، والثالث يكون على شكل مشاريع تنفذ من قبل الجهات المانحة مباشرة.

وقال بأن شكل وحجم المساعدات للعام المقبل 2021 يرتهن بقدرة الدول المانحة على التعافي الاقتصادي خاصة وانها تمر بضائقة مالية بسبب الجائحة، كما أن الطلب على الاقراض من المؤسسات الدولية بات عاليا أيضا، وهذا يعني انخفاض السيولة وبالتالي انخفاض الفرصة للحصول على القروض من هذه الجهات.

وأكد الربضي أن الكثير من الدول المانحة تربطها بالأردن علاقات استراتيجية، والذي يأتي تقديرا من المجتمع الدولي للدور ‏الكبير الذي ‏يلعبه الأردن في استقرار المنطقة بقيادة ‏صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم (حفظه الله)، ‏والإنجازات ‏والإصلاحات التي حققها وينفذها الأردن في شتى ‏المجالات، وفي ضوء التقدير ‏العالمي للنموذج ‏الأردني ‏في التعامل مع اللاجئين.‏

وقال بأن المساعدات الأميركية للعام الحالي سيتم تحويلها خلال شهر حزيران (يونيو) الحالي أو تموز (يوليو) المقبل على أبعد تقدير، موضحا بأن العادة جرت أن يتم تحويل المساعدات السنوية الأميركية مع نهاية العام، إلّا أنه تم الاتفاق مؤخرا بأن يتم تسريع تحويل هذه المساعدات لدعم الأردن في مواجهة جائحة كورونا.

وأكد على أن الولايات المتحدة مستمرة بتقديم دعمها الاقتصادي للمملكة، في اطار مذكرة تفاهم بين البلدين تقدم بموجبها الولايات المتحدة حوالي 1.275 مليار دولار سنوياً لخمسة أعوام تبدأ من 2018؛ وحتى العام المالي 2022.

كما أضاف بأن البنك الدولي قام مؤخرا باطلاق مبادرة لدعم الدول المتضررة من الكورونا وقد كانت حصة الأردن من هذه المبادرة 20 مليون دولار كقرض ميسر يوجه للقطاع الصحي، وكان هناك أيضا منحة لوزارة الصحة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 10 ملايين دولار. كما قدم الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي منحة لوزارة الصحة لمواجهة تداعيات كورونا، كما قدمت الحكومة الصينية منحة عينية من المستلزمات الطبية الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وبما قيمته (5.280) ألف يوان صيني( ما يعادل حوالي 750 ألف دولار).

كما ستقدم الولايات المتحدة 8 ملايين دولار للتخفيف من انتشار وباء “كوفيد-19” في الأردن. وأعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم قرض بـ 200 مليون دولار كمساعدات إضافية للمملكة للمساهمة بحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي. وسيقدم صندوق التقد الدولي قرضا أيضا بحوالي 400 مليون دولار و 3.5 مليون دولار.

وأكد الربضي على أنه يتم التفاوض حاليا مع مختلف الجهات المانحة لتقديم مواعيد تحويل المساعدات المتعاقد عليها وتسريعها لتعويض الفجوة المالية التي خلفها التعامل مع جائحة كورونا