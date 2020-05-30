الرئيسية | محليات توقعات بخسائر كبيرة لقطاع السياحة الأردني بسبب كورونا

وطنا اليوم-عمان:توقع الخبير في القطاع السياحي ميشيل نزال ان تكون خسارة قطاع السياحة الأردني بسبب فيروس كورونا 3 مليار دينار.

وأضاف نزال، ان الدخل السياحي للأردن كان في السنة الماضية 4 مليار دينار، بينما العام الحالي قد لا يتجاوز الدخل السياحي مليار واحد فقط.

ولفت نزال الى إن عدد العاملين في القطاع السياحي والمسجلين بالضمان الاجتماعي حوالي 75 الف، بالإضافة الى ما يقارب 25 الف غير مسجلين، مشيرا الى ان نسبة قليلة منهم فقط هم من يعملون حاليا.

وأضاف نزال ان التكلفة التشيغيلة لاي فندق في منطقة البحر الميت تقارب 400 الف دينار شهريا، مشيرا الى ان بعض الفنادق وصلها 300 الف دينار في 3 شهر وهي فترة الحجر.

وأشار نزال الى انه لا يتوقع ان تعود السياحة في شهر تموز المقبل. رؤيا

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