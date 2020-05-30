محافظ العقبة يتابع تحضيرات فتح المساجد

وطنا اليوم - العقبة: اطمأن محافظ العقبة الدكتور غسان الكايد على الاجراءات التي اتخذتها مديرية أوقاف العقبة تنفيذا لقرار الحكومة بفتح مساجد المحافظة امام المصلين استعدادا لإقامة خطبة وصلاة الجمعة المقبلة التي ستقام في مساجد المحافظة وذلك من تفقد عمليات التعقيم والرش واليات ضبط الالتزام بوسائل الوقاية والتباعد انسجاما مع متطلبات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورنا ومنع انتشار العدوى.

وقال الدكتور الكايد انه وبالتنسيق بين مديرية اوقاف محافظة العقبة ومديرية الصحة وبدعم من سلطة المنطقة الاقتصادية الخاصة والدفاع المدنية وبقية الاجهزة المختصة جرى تعقيم المساجد من الداخل وتعقيم ساحاتها الخارجية وإتمام كافة المتطلبات لضمان انجاح هذه الخطوة لفتح بيوت الله وإدامتها ضمن هذه الظروف والجهود الكبيرة التي يقوم بها الوطن لمكافحة وباء كورنا المستجد ومنع انتشاره.

وبين الدكتور الكايد ان كافة المساجد في قصبة المحافظة والألوية والقرى ستكون جاهزة لاستقبال المصلين يوم الجمعة القادم ضمن الشروط التي اعلنت عنها خلية الازمات وفقا لمنظومة الاجراءات الاحترازية والوقائية بالتنسيق مع وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ووزارة الداخلية.

وأكد الدكتور الكايد ان وزارات الداخلية والصحة والاوقاف وترجمة لتوجيهات القيادة الهاشمية الحكيمة تبذل اقصى طاقتها من اجل اعادة فتح بيوت الله تعالى امام المصلين والتخفيف من اثار جائحة كورونا ضمن المعطيات والمستجدات التي تكفل صحة المواطنين وسلامتهم اولا.

وشدد الكايد على تطبيق ما ورد في التعليمات الخاصة بدور العبادة من حيث التزام جميع المصلين والعاملين في المسجد بوضع الكمامات والقفازات قبل الدخول للمساجد، مع ضمان التباعد الجسدي بين المصلين حيث تم وضع علامات داخل المسجد تحدد مكان وقوف المصلين لضمان التباعد مع الحرص على ترك مسافات مناسبة بين المصلين وتباعد الصفوف والالتزام بعدم المصافحة والتقييل إلى جانب إلزام كل مصل أو عامل بالمسجد بإحضار سجادة صلاة خاصة فيه وعدم اصطحاب الاطفال.

وشدد على إيقاف مختلف أشكال جمع التبرعات في المساجد بشكل مؤقت لحين الإعلان عن انتهاء الوباء، لافتا الى انه سيتم فتح المسجد قبل الأذان بوقت كاف وإغلاقه بعد الانتهاء من الصلاة فورا، وعدم تشغيل المكيفات والمراوح، وفتح النوافذ والأبواب من بداية فتح المسجد لغاية مغادرة المصلين.

وقال بان المرافق التابعة للمسجد ستكون مغلقة كالمكتبات، والمرافق الصحية، ودور القرآن الكريم، كما سيتم وقف عمل ثلاجات المياه داخل المساجد ومنع توزيع الطعام والشراب داخل المساجد مما يرتب على المصلي ان يكون متوضئا ومؤدي لصلاة السنة في منزله..

وأكد الدكتور الكايد انه وبالتعاون مع الجهات الامنية وفرق الرقابة والتفتيش على اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية لمنع التزاحم بين رواد المساجد والمحافظة على مسافة الامان المطلوبة بينهم منوها الى تواجد دوريات شرطة راجلة امام كل مسجد لضبط اية مخالفات ومنع الباعة المتجولين وللتأكد من تطبيق إجراءات السلامة العامة وتقديم تقارير بهذا الشأن