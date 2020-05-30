الرئيسية | محليات هل سيُقاضي الرزاز رسام الكاريكاتور الاردني رأفت الخطيب

وطنا اليوم-عمان:قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن الوزير الاول لن يقاضي رسام الكاريكاتور الاردني رأفت الخطيب لقاء نشرة كاريكاتورًا اعتبر عنصريًا نحو الرئيس الرزاز.

واوضح الفنان الاردني الخطيب عما بدر منه بصورة مختلفة اذ كتب بصيغة غير اعتذارية يقول:

الأصدقاء الأعزاء، على إثر الخلاف المتعلق حول الرسم الأخير وما تضمنّه من التباس وسوء فهم فقد تم حذف العمل لدرء المساءلة القانونية. هذا ليس منشور لتبرير الموقف أو لشرح العمل الفني فالكثير ممن يتابعني هنا على دراية بأعمالي يعلم بطلان التهم التي تم توجيهها حول العمل وحول شخصي، أطلب من الأصدقاء الأكارم أيضاََ تفهم الموقف، مع الإعتذار لهم، والقيام بمسح الكاريكاتور الذي تم نشره من غير خيار المشاركة لما فيه من حماية لي ولهم، شكرا الكم، كل الحب.

ولفت ان النقد الكاريكاتوري مباح لكن التضييق على الحريات مرفوض فلست معاديًا للوطن حتى تتم محاكمتي ونقدي بهذه الصورة القاسية من قبل البعض.

واعلن ان احد مراكز الحريات طلبت منه حذف الكاريكاتور كجزء من التسوية..

وتحدث الفنان الخطيب عن حجم الضغوطات التي طالته لسحب الكاريكاتور رغم ايمانه بحرية الرأي وحفظ كرامة الانسان الاردني.

من جهته عبر الفنان عماد حجاج رئيس رابطة الفنانين التشكيليين عن انحيازه لحرية التعبير وان المقارنة التي عناها الفنان الخطيب ليست بذات من عناها انصار الحكومة مشيرًا الى ان الخطيب ربما لم يوفق بالمقارنة لكنه كان يشعر بمدى الغضب والانتقاد الشعبي للحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي فرسم الرئيس بهذه الصورة.

ولفت حجاج الى ان الفنان لم يكفر وتاتي ضمن مساحة الحرية والنقد الكاريكاتوري المتاح فالفنان الاردني الخطيب رسام عالمي وتنشر له كبريات المواقع العالمية وهو فنان مهم للغاية.

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