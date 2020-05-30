تسجيل (7) اصابات جديدة بالكورونا: عامل في فندق للحجر الصحي.. و(6) لقادمين من الخارج

وطنا اليوم - يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (746) حالة.

▪︎سُجِّلت أيضاً (13) حالة شفاء لهذا اليوم: (12) في مستشفى الأمير حمزة، و(1) في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي.

▪︎تمّ إجراء (5070) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (193060) فحصاً.

إجراءات أخرى:

•ستعلن الحكومة خلال الأيّام القليلة المقبلة عن المنهجيّة العلميّة التي تعتمدها لاتخاذ إجراءاتها المتعلّقة بالتعامل مع أزمة وباء كورونا، والتي تتضمّن خمس مراحل متدرِّجة لفتح القطاعات وإعادة تشغيلها، وفقاً لمؤشّرات الحالة الوبائيّة، وأهميّة القطاعات وأولويّتها.

•وفي هذا الصدد، تؤكد الحكومة ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحّة، والجهات المختصّة للوقاية من فيروس كورونا، في ظلّ التوسّع بفتح القطاعات. وتهيب بالجميع ضرورة تحمّل مسؤوليّاتهم للمحافظة على استقرار الوضع الوبائي والسيطرة عليه، في ظل الانتشار المتواصل لوباء كورونا في المنطقة والعالم.

•تؤكّد الحكومة أيضاً أنّ عدم الالتزام سيؤدّي بالنتيجة إلى تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات - لا قدّر الله - وعندها قد تضطر للعودة إلى نقطة البداية، وفرض إجراءات مشدّدة.