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عاجل--مجلس عمداء الأردنية يصدر قرار بالجملة ويلغي التفرغ العلمي
وطنا اليوم - علمت وطنا اليوم ان مجلس عمداء الجامعة الاردنية قرر في اجتماع عقده اليوم الاثنين واستمر نحو 5 ساعات انتهى قبل قليل، جملة قرارات لانقاذ الوضع المالي للجامعة الاردنية، وكانت هذه القرارات تشير إلى أن تداعيات أزمة كورونا بدأت تأثيرها على الجامعات تباعا ومنها الأردنية حيث أشارت مصادر لوطنا اليوم ان هذه القرارات تمثلت بمايلي:
الغاء التفرغ العلمي لعام 2020 - 2021
إلغاء التعيينات لكافة المستويات لعام 2020
تشكيل لجنة فنية للنظر في رفع الرسوم الجامعية
تخفيض مكافات أعضاء هيئة التدريس للفصل الصيفي من 1.5 لـ 1.25
تخفيض نسبة 10 % من تكليف العمداء للفصل الصيفي
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