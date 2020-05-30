تعقيم منطقة فاع بالمفرق بعد فك الحظر عنها

وطنا اليوم-عمان: بدأت بلدية الباسلية صباح اليوم بإزالة الحواجز الاستنادية والسواتر الترابية وعمل تعقيم لمنطقة فاع بعد قرار فك الحظر الكلي عنها.

وقال رئيس بلدية الباسلية المحامي ريحان القضاة إنه منذ إعلان عن أول حالة في بلدية الباسلية تم تشكيل لجنة لإدارة التعقيم وتم تنفيذ عشر عمليات تعقيم لكل قرية على حذة بالتعاون مع جميع بلديات المملكة.

وكان محافظ المفرق ياسر العدوان قد اكد سيتم فك العزل الكلي عن قرية فاع والتي يبلغ عدد سكانها قرابة 4 آلاف نسمة، وتعد أكبر قرى الباسلية، في حين وقعت تحت قرار الحظر الكامل مدة 30 يوما.

فيما ستبقى منطقة الخناصري تحت العزل الكلي لحين مضي 14 يوما على تسجيل آخر إصابة فيها وبحسب البرتكول المعمول به في وزارة الصحة.