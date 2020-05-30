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الأردنيون بالإمارات يتكاتفون بمواجهة تداعيات كورونا
وطنا اليوم-عمان:عبر أردنيون مقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن اعتزازهم بخطوات الأردن في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد والآثار الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية الناشئة عنها، مؤكدين أن أبناء الجالية في الإمارات جسدوا صورا من التلاحم لمساعدة من تقطعت بهم السبل، والطلبة، والأسر المتعففة، في ظل الظروف الاستثنائية.
وقالوا في دولة الإمارات خلال اتصالات هاتفية، إن أبناء الجالية الأردنية، وبإشراف من السفارة الأردنية بأبوظبي والقنصلية العامة بدبي والإمارات الشمالية، تداعوا ومنذ اليوم الأول لإعلان إجراءات الوقاية من الجائحة، للاطمئنان على بعضهم البعض، والتواصل لتسهيل تقديم الرعاية والمساعدات لمن يحتاجها في هذه الظروف التي اجتاحت العالم.
ولفت رؤساء الجمعيات والنوادي الأردنية الاجتماعية والثقافية بدولة الإمارات إلى إجراءات السفارة الأردنية بأبوظبي، عبر الاتصال المباشر هاتفياً بطيف واسع من أبناء الجالية وتوفير خط ساخن لاستقبال استفساراتهم ومراعاة شؤونهم.
وأضافوا ان إجراءات الحكومة الأردنية كانت سباقة وريادية وسريعة وواضحة ومباشرة في المجابهة مع الجائحة، إذ نجحت تلك الإجراءات في تحصين كل من يعيش على أرض المملكة أو يصل إليها دون تمييز، معتبرين أن تحرك الأردن السباق دولياً يعكس نهج القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني، وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
وقال عدد ممن اتصلت بهم وكالة الأبناء الأردنية (بترا) أن النسبة الأكبر من مستخدمي، منصة العودة للأردنيين لم يواجهوا مشاكل تقنية، لكن البعض ممن كان لديهم حالات وفاة في الأردن، جرى التواصل معهم من قبل السفارة، وتعزيتهم وإيضاح صعوبة الخروج من العزل والحجر الصحي، في حال وصولهم إلى المملكة، وكان لأبناء الجالية وتكاتفهم وتعازيهم أثراً واضحاً في التخفيف عليهم.
وبين أنه يتم التواصل حاليا، مع أحد المتبرعين الأردنيين، من أجل العمل على تسيير حافلة لنقل الراغبين بالعودة براً لكن هذا الأمر يتطلب انتظار فتح الحدود البرية واستخراج الأوراق والتأشيرات اللازمة، والتي تتطلب وقتا وتكلفة مالية ربما تزيد من التحديات.
وقال إن معظم التبرعات جاءت من رجال أعمال أردنيين شددوا على عدم ذكر أسمائهم وعدم الإعلان عنها، موضحاً أن توزيع تلك المساعدات جرى بإشراف مباشر من المتبرعين ومن أعضاء وكوادر الجمعية لضمان منح الأولوية للطلبات الأشد الحاحا التي وصلت إلى الجمعية في ظل ظروف الجائحة.
واعتبر أن تزامن ظروف كورونا مع موسم الصيف زاد من الطلبات الملحة لبعض المتعففين والذين تفتح الجمعية أبوابها لهم بدعم من المتبرعين ومن أصحاب الأيادي البيضاء من رجال الأعمال الأردنيين وأبناء الجالية.
من جانبه قال رئيس النادي الاجتماعي الأردني في دبي، عبدالحميد شراري، إن النادي تلقى اتصالات من بعض من تقطعت بهم السبل وجرى تأمين سكن ومأكل لستة أشخاص لمدة شهرين في دبي، ثم غادروا مع أول دفعة من العائدين إلى المملكة، بجانب توزيع حوالي 650 طرداً غذائياً لأسر متعففة، حيث يكفي كل طرد احتياجات المؤونة الغذائية لشهر كامل.
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