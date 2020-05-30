الرئيسية | محليات تنقلات و تعيينات لكبار الضباط في الأمن العام .. أسماء

وطنا اليوم-عمان:قرر مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة إجراء تنقلات بين عدد من كبار الضباط اعتبارا من تاريخ 4/6/2020، و شملت التنقلات ضباطا برتبة عقيد ومقدم. وتاليا الأسماء: العقيد سلطان محمد علي مبارك من قيادة أمن اقليم الوسط إلى ديوان مديرية الأمن العام العقيد ركن مهند حمود عبدالكريم من قيادة أمن اقليم الشمال الى قائمة الضباط المؤقتة العقيد محمد رسول بادي حمدان من قيادة أمن اقليم الوسط مساعدا في مديرية شرطة الرصيفة المقدم ركن خالد محمد عيد من قيادة لواء الصحراء الخاص إلى مديرية التدريب المقدم حسام عبدالكريم أحمد من مديرية شرطة شمال عمان مساعدا في مديرية شرطة جنوب عمان بالوكالة المقدم عبدالرزاق عبدالحافظ نوري من قيادة أمن اقليم العاصمة مساعدا في مديرية شرطة جنوب عمان بالوكالة المقدم أحمد محمود محمد من قيادة أمن اقليم الشمال مساعدا في مديرية شرطة غرب إربد بالوكالة المقدم رائد عبدالحفيظ مسلم من قيادة أمن اقليم العاصمة مساعدا في مديرية شرطة البلقاء بالوكالة المقدم محمود حمدالله عبيد من قيادة أمن اقليم الوسط مساعدا في مديرية شرطة الرمثا بالوكالة المقدم زياد علي عواد من قيادة أمن اقليم العاصمة مساعدا في مديرية شرطة غرب البلقاء بالوكالة المقدم ركن مازن بادي حمدان من وحدة أمن الملاعب رئيسا لشعبة الموارد البشرية والتدريب بالوكالة المقدم سامر عبدالحميد محمد من قيادة أمن اقليم الشمال مساعدا في مديرية شرطة المفرق بالوكالة المقدم حسن ابراهيم صالح من قيادة أمن اقليم الشمال مساعدا في مديرية شرطة معان بالوكالة المقدم بشار محمود سليمان يعين مساعدا في مديرية شرطة الطفيلة بالوكالة المقدم طارق مروان حسين من قيادة أم اقليم الشمال مساعدا في مديرية شرطة شمال عمان بالوكالة المقدم بوتاي محمد داود يعين مساعدا في مديرية شرطة اربد بالوكالة المقدم خالد محمود سليمان يعين مساعدا في مديرية شرطة الكرك بالوكالة المقدم وائل فضل ابراهيم من مركز حدود العمري رئيسا لشعبة المتابعة الميدانية بالوكالة المقدم شادي جبريل عواد من قيادة اقليم الوسط مساعدا في مديرية شرطة جرش بالوكالة المقدم رائد عبدالرحمن عبدالمعطي من مركز حدود مطار عمان المدني رئيسا لشعبة الاقامة والمعلومات بالوكالة المقدم علي سليمان خلف من مديرية شرطة البلقاء رئيسا لشعبة العمليات والقضائية بالوكالة المقدم ابراهيم محمد سرور يعين مديرا لحدود مطار عمان المدني بالوكالة

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