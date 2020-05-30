الرئيسية | محليات إنذار 40 صالون حلاقة وإغلاق مصنع منظفات في الزرقاء

وطنا اليوم-عمان:أنذرت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية الشؤون الصحية في الزرقاء 40 صالون حلاقة للرجال وأغلقت مصنعا للمنظفات خلال الأسبوع الماضي.

وبين مدير المديرية الدكتور محمد الطحان في تصريح صحفي، ان إنذار الصالونات جاء بسبب عدم مراعاة المعايير الصحية الخاصة بارتداء الكمامات والقفازات أثناء العمل وعدم الحفاظ على مسافة الأمان والتباعد بين المواطنين، وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد ” كوفيد 19 “.

وأضاف الطحان ان إغلاق مصنع المنظفات في منطقة شارع المصفاة جاء بسبب عدم التقيد بالاشتراطات الصحية وعدم الحصول على التراخيص اللازمة وموافقة الجهات المختصة على إقامة المصنع، مشيراً إلى انه تم تحويل مالك المصنع إلى الحاكم الإداري تمهيدا لتحويله إلى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه.

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