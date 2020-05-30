الرئيسية | محليات %5.4 تراجع حوالات الأردنيين العاملين في الخارج

وطنا اليوم-عمان:تراجع حجم حوالات الأردنين العاملين خارج الأردن خلال الربع الأول العام بنسبة 5.4%، بحسب بيانات البنك المركزي.

وأوضح البنك أن قيمة حوالات الأردنيين العاملين في الخارج بلغت 600 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي.

وتوقع البيانات ارتفاع حدة التراجع في الدخل السياحي خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي.

وأظهرت البيانات أن الدخل السياحي تراجع بنسبة 56.5% خلال شهر آذار/ مارس بعد أن حقق نموا خلال الشهرين الأولين من العام بنسبة 13.6%، وليسجل بذلك انخفاضا نسبته 10.7% في الربع الأول من العام.

وفي نفس الوقت، ساهم انخفاض إنفاق الأردنيين على السياحة في الخارج بنسبة 60.3% خلال شهر آذار/ مارس في تخفيف الأثر السلبي لانخفاض الدخل السياحي على الحساب الجاري في ميزان المدفوعات.

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