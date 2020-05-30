الأمن هنا والأمن هناك

وطنا اليوم - نضال ابوزيد : في ظل ما نطالعه يوميا من مشاهد عنف تشهدها الولايات الأمريكية على خلفية تصرفات عنصريه ضد المتظاهرين في شوارع الولايات الأمريكية اقدم عليها افراد الشرطة الأمريكية، حيث تطالعنا شبكات التلفزة العالمية بمشاهد كسرت كل قواعد الإنسانية والحرية والديموقراطية، ولم تقتصر على صور استخدام العنف من قبل رجل الأمن الامريكي ضد المتظاهرين بل تجاوزتها، لتقوم السلطات الفدرالية باعتقال المراسلين الصحفيين عندما منعت كاميرا CNN من تغطية الحدث واعتقل مراسلها، في مشهد كسر هو الآخر كل قواعد الحرية الصحفية، وامس نشر الرئيس ترامب تغريدة على موقع تويتر اتهم فيها جماعات متطرفة بتوجيه المتظاهرين وتاجيج العنف في الولايات الأمريكية، في مشهد يعيد إلى الذاكرة انتقاده لنظرية المؤامرة في التحكم بتحريك الشارع في دول الشرق الأوسط.

مشهد يترك في الاذهان دراسة مقارنة بين تعامل الأمن هنا والامن هناك مع المتظاهرين، حيث ضرب الأمن الأردني أرقى الأمثلة في كيفية استيعاب الشارع وكانت مبادئ حقوق الإنسان والتعامل بانسانية الصفة العامة لنزول قوات الشرطة الأردنية إلى الشوارع لحماية المتظاهرين ومشهد توزيع الماء على المتظاهرين في شوارع عمان، امام مشهد خنق الامريكي ذو البشرة السوداء في شوارع مينابولس ومشهد حمل الشرطي الأردني للطفلة بحنان الابوه، امام مشهد سحل المتظاهرين في شوارع نيوجيرسي، ومشهد نزول الجيش خلال ازمة كورونا إلى شوارع محافظات المملكة حين استقبلهم الشارع بالورود وودعهم بالتحيات والاهازيح، مقابل مشهد نزول الجيوش لشوارع المدن في الدول المجاورة لتقمع وتقتل والطائرات لتقصف الأحياء امام مشهد إنساني من جلالة الملك عام 2014 حين حقق رغبة الطفل عبدالله ذو السبعة اعوام و المصاب بالسرطان في ان يصحبه معه بالطائرة المروحية في سماء عمان.

وتبقى كيمياء العلاقة العاطفية بين الشارع الأردني والجيش والاجهزة الامنية حالة فريدة في المنطقة، والان تثبت الاحداث في الغرب الأقصى انها ربما تكون حالة فريدة في العالم، رغم كل مشاهد الصخب الاعلامي المحلية التي جرت مؤخرا على اطلال ازمة كورونا، الا ان الاردن بقيادة جلالة الملك وأمنه وجيشه يبقى الأفضل والاقوى بانسانيته، التي شكلت حالة فريدة وسط إقليم وعالم متلاطم بالأحداث، فالامن هنا غير عن الأمن هناك.