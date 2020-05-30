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دوريات أمنية راجلة وسيارات شرطة أمام المساجد خلال صلاة الجمعة
وطنا اليوم-عمان:اشاد وزير الاوقاف الدكتور محمد الخلايلة، بمستوى التعاون القائم بين وزارة الاوقاف ومدراء مديريات الاوقاف في جميع مناطق المملكة مع الحكام الاداريين مشيرا الى عقد عدة اجتماعات بينهم خلال الفترة الماضية للتاكد من اخذ الاحتياطات اللازمة واجراءات السلامة العامة لخطبة وصلاة الجمعة بحيث يتم التشديد على التزام المصلين بكل متطلبات السلامة العامة وتوفير دوريات امنية راجلة وسيارات شرطة امام المساجد لضمان تطبيق التعليمات الموضوعة بهذا الخصوص.
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