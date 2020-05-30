الرئيسية | محليات دوريات أمنية راجلة وسيارات شرطة أمام المساجد خلال صلاة الجمعة

وطنا اليوم-عمان:اشاد وزير الاوقاف الدكتور محمد الخلايلة، بمستوى التعاون القائم بين وزارة الاوقاف ومدراء مديريات الاوقاف في جميع مناطق المملكة مع الحكام الاداريين مشيرا الى عقد عدة اجتماعات بينهم خلال الفترة الماضية للتاكد من اخذ الاحتياطات اللازمة واجراءات السلامة العامة لخطبة وصلاة الجمعة بحيث يتم التشديد على التزام المصلين بكل متطلبات السلامة العامة وتوفير دوريات امنية راجلة وسيارات شرطة امام المساجد لضمان تطبيق التعليمات الموضوعة بهذا الخصوص.

واكد الخلايلة خلال اجتماع مع وزير الداخلية، الاثنين، على ضرورة ارتداء المصلين للكمامات والقفازات وضمان التباعد وعدم التزاحم وترك مسافة بين المصلين موضحا انه سيتم تزويد المساجد بعدد كبير من الكمامات وادوات التعقيم وذلك في حال قدوم اي شخص بدون كمامات .

ونوه الى انه في حال ظهور اي اصابة لا قدر الله بفيروس كورونا فانه سيتم اغلاق المساجد الموجودة في المناطق المصابة وذلك بالتنسيق مع لجنة الاوبئة داعيا الجميع الى الالتزام التام بتعليمات السلامة العامة حتى نتفادى اية مخاطر قد تحصل في هذا المجال.

واستمع حماد والخلايلة خلال الاجتماع الى ايجاز قدمه المحافظون عن الاجراءات الاحترازية المتخذة والخطط الموضوعة لضمان وصول المصلين الى المساجد والمصليات وخروجهم منها وفقا لتعليمات محددة تضمن تباعد المصلين وعدم الاختلاط والتزاحم بينهم والاستماع للخطبة واداء الصلاة بشكل منظم وميسر.

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