الرئيسية | محليات وزير الداخلية : سنمنع تواجد الباعة أمام المساجد

وطنا اليوم-عمان:عقد وزير الداخلية سلامة حماد في مبنى الوزارة اليوم الاثنين اجتماعا عن بعد مع محافظي الميدان عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع بحضور وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة.

وناقش الاجتماع الذي حضره ايضا امين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد ابو حمور الاحتياطات الاحترازية اللازمة واجراءات السلامة العامة والتحضيرات التي اتخذتها وزارة الاوقاف بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الرسمية لمنع انتشار فيروس كورونا وذلك خلال خطبة وصلاة الجمعة المقبلة التي ستقام في مساجد المملكة.

واكد حماد في بداية الاجتماع ان وزارة الداخلية وبالتعاون مع الجهات الامنية اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة ووضعت الخطط الامنية لمنع التزاحم بين المصلين والحفاظ على مسافة الامان المطلوبة بينهم ووضع دوريات شرطة راجلة وخاصة امام المساجد الكبيرة والتي تشهد تزاحما لتنظيم عملية دخول المصلين الى المساجد وخروجهم منها.

واشار حماد الى ان الحكام الاداريين والاجهزة الامنية سيتولون كذلك منع الباعة المتجولين من التواجد امام المساجد لمنع التزاحم ومخالفة كل من يحاول منهم التواجد امام المساجد واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وقال وزير الداخلية ان الحكام الاداريين يقع على عاتقهم عبئا كبيرا في عملية انجاح وتنظيم صلاة الجمعة المقبلة باعتبارهم رؤساء السلطة التنفيذية في مناطق اختصاصهم موعزا اليهم بعقد اجتماعات للمجالس الامنية والتنفيذية في مناطقهم بوجود مدراء الاوقاف والصحة لوضع التعليمات الموضوعة في هذا المجال موضع التنفيذ وتطبيقها بحذافيرها في جميع مساجد المملكة.

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