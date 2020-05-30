الزراعة توثق وتسجل سلالة أغنام العواسي الأردنية والمعز الشامي

وطنا اليوم-عمان:وافقت وزارة الزراعة على تسجيل سلالة أغنام العواسي الأردنية، والمعز الشامي في الأردن وذلك بعد مصادقة معالي وزير البيئة ووزير الزراعة المكلف د. صالح الخرابشة على توصيات لجنة تسجيل سلالة الثروة الحيوانية باعتمادها كسلالتين محليتين أردنيّتين، وقد ضمت هذه اللجنة التي شكلها الوزير بهدف تسجيل سلالتي الأغنام العواسي والماعز الشامي ووضع أسس ومعايير لتسجيل سلالات الثروة الحيوانية على غرار لجان تسجيل لأصناف النباتية، وقد شارك في هذه اللجنة عدد من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة والجامعات الأردنية والمراكز البحثية وعدد من الخبراء في هذا المجال.

وبين الخرابشة ان أهمية هذه العملية تكمن في توثيق السلالات المحلية والمحافظة على الموارد الوراثية في الأردن وأن هذه هي الخطوة الأولى التي تسبق تسجيل المؤشر الجغرافي والعلامة التجارية للحوم وحليب أغنام العواسي الأردنية (Awassi-Jo) والتي ستعود بالمنفعة الإقتصادية على مربي الأغنام في الأردن بما في ذلك فتح مجالات للتسويق خارج الأردن في الأسواق العربية والدولية وزيادة المردود من تربية الأغنام خاصة وأن مناطق تربيتها هي الريف والبادية.

وأكد الخرابشة ان تسجيل السلالات يشكل القاعدة الأساسية لبناء برنامج وطني لتحسين إنتاجية العواسي الأردني والمعز الشامي المربى في الأردن، وتسجيل السلالة سيتيح للمربين الذين لديهم الرغبة مستقبلا بإنتاج غنم عواسي أو معز شامي محسن الحصول على شهادات من وزارة الزراعة ومن المركز الوطني للبحوث الزراعية تثبت مدى مطابقة حيواناتهم لأغنام العواسي أو المعز الشامي وهذا يساعدهم على بيع الحيوانات بأسعار أعلى.

وقد جاء قرار اللجنة بالموافقة على تسجيل سلالتي الأغنام العواسي والمعز الشامي اعتمادا على نتائج الدراسة التي قامت بها وزارة الزراعة / مشروع الاستثمار في المجترات الصغيرة وإنتشال الأسر الريفية من الفقر، حيث تم تحديد الصفات الظاهرية لأغنام العواسي والمعز الشامي في الأردن وذلك من خلال مسح ميداني شامل لكافة محافظات المملكة، وهي الأولى في الأردن والمنطقة من حيث شموليتها عدد الأفراد من الأغنام (الضأن والمعز) التي تم أخذ قياساتها وعينات الدم منها حيث تم تسجيل القراءات والقياسات الظاهرية للحيوانات لما يقارب 2840 رأس من الضأن و373 رأس من المعز الشامي وزيارة ما يقارب 500 مربي للأغنام كما تم جمع 1666 عينة دم من هذه الأغنام، حيث بينت النتائج أن الصفات الظاهرية لها قدرة على تعيين أو تمييز الضأن والمعز إلى سلالتهم أو أفخاذهم الصحيحة، كما وأظهرت وجود سلالة أغنام العواسي الأردنية بصورة نقية ومميزة عن السلالات الأخرى حيث تشمل سلالة العواسي الأردنية صفات الأغنام البلدية والنعيمي والتي تُشكل 85% والصقري 15% من مجموع أغنام العواسي في الأردن والمنطقة، وقد درست اللجنة هذه النتائج وطابقتها مع المعايير الموضوعة والمعتمدة لتسجيل السلالات وبناء عليه قررت تسجيل هاتين السلالتين.