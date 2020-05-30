الرئيسية | محليات قريباَ .. خط طيران مباشر بين الاردن وجورجيا

وطنا اليوم-عمان:قال السفير الجورجي في عمان زازا كانديلاكي انه يجري البحث مع الجانب الاردني لإقامة مركز ثقافي جورجي في منطقة المغطس، الأمر الذي سيكون له اثر كبير في استقبال السياح والحجاج الجورجيين الى الاردن.

واضاف كانديلاكي خلال لقائه مع صحفيين بمناسبة العيد الوطني لبلاده، ان هناك 100 الف سائح وحاج جورجي يزورون القدس سنويا وانه يمكن استقطابهم لزيارة الاردن خاصة المغطس لا سيما وان جميعهم من المسيحيين الارثوذكس، ويعتبر المغطس وجهة دينية مهمة لهم، داعيا الى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الاردن في جميع المجالات.

واعلن السفير الجورجي انه سيتم قريبا البدء بتسيير خط طيران مباشر بين الاردن وجورجيا بواقع رحلتين اسبوعيا.

وقال انه يجب البدء بتبادل الوفود السياحية وتشجيع التعاون السياحي، لاسيما وان البلدين من اقل الدول بإصابات كورونا، وكون السياحة مصدرا مهما للدخل القومي في كلا البلدين اللذين يمتلكان ارثا سياحيا وتاريخيا ودينيا مميزا، لافتا الى الدور الهام الذي سيلعبه تدشين خط الطيران المباشر في تعزيز التعاون السياحي والاقتصادي.

واضاف ان هناك عوامل مشتركة كثيرة بين البلدين حيث ان كلاهما يلعبان دورا محوريا في تحقيق الامن والاستقرار في منطقتي الشرق الاوسط والقوقاز وينعمان بالأمن والاستقرار رغم وجود عشرين بالمئة من الاراضي الجورجية محتلة والذي يعتبر تحديا كبيرا لجورجيا، مشيدا بدور جلالة الملك عبدالله الثاني وجهوده وسياسته الحكيمة لجلب الاستقرار للمنطقة.

واشار السفير الجورجي الى التعايش بين الاديان والتسامح في الاردن وجورجيا والذي يعد مثالا يحتذى به حيث توجد الكنائس والمساجد وغيرها في كلا البلدين ما يدلل على احترام الاديان.

وقال انه تم توقيع اتفاقية مع دائرة الاثار العامة للبدء بعمليات الحفر بمنطقة جبل شيحان في الكرك حيث توجد كنيسة جورجية منذ القرن الحادي عشر وكان مقررا أن تبدأ الحفريات في شهر حزيران الحالي ولكن تم تأجيلها للعام المقبل بسبب تداعيات جائحة كورونا، موضحا ان مطرانا جورجيا مشهورا اسمه جبرائيل جاء بذلك الوقت ومعه رجال دين من الضفة الغربية الى الاردن وحسب مصادر ومخطوطات تاريخية قاموا ببناء هذه الكنيسة المسيحية الارثوذكسية التي كانت فرعا من كنيسة الصليب الجورجية في القدس.

وحول التعاون الاقتصادي قال انه ما زال متواضعا واقل من الطموح وهناك مجال لزيادة وتطوير هذا التعاون، لاسيما بمجال تجارة اللحوم والخضار والفواكه وغيرها، لافتا الى انه يتم البحث مع وزارة الزراعة والجهات الاردنية المختصة حول امكانية تجديد عملية تصدير لحوم من جورجيا الى الاردن حيث ان طعم وجودة الخروف الجورجي معروف عالميا ويجب ان يكون متوفرا ايضا في السوق الاردني.

ولفت السفير الجورجي الى التعاون التعليمي بين الجانبين حيث تخصص الحكومة الجورجية بعثتين سنويتين للطلاب الاردنيين للدراسة في جورجيا، اضافة لوجود طلبة جورجيين يدرسون اللغة العربية بالأردن.

وعبر عن تقديره للسلطات الاردنية لمساعدتهم على إجلاء عائلات الجورجيين في الاردن بعد انتشار فيروس كورونا، مشيدا بالتجربة الناجحة للأردن وجورجيا في مواجهة ازمة كورونا.

واشار الى الزيارات المتبادلة المستمرة بين كبار المسؤولين في كلا البلدين ودورها بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، معبرا عن اطيب تهانيه وامنياته للشعب الاردني بمناسبة عيد الاستقلال.

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