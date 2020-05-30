الرئيسية | محليات تصريح من شويكة عن موعد فتح المطاعم والمطار

وطنا اليوم-عمان:توقعت وزيرة السياحة والاثار العامة مجد شويكة ، اصدار قرار بفتح المطاعم السياحية الأسبوع المقبل.

وأشارت شويكة الى انه حتى اليوم لم تصدر أية قرارات ، مؤكدة ان هذا الأمر يعتمد على الوضع الوبائي بشكل اساسي.

واضافت شويكة في لقاء مع الدكتور هاني البدري في برنامجه "وسط البلد" على راديو "فن"، ان لجنة الاوبئة تدرس جميع الاجراءات، الا أنها لم تحدد تاريخ معين لإعادة فتح المطاعم والمنشأت السياحية.

وبينت شويكة أن الوزارة أوعزت لاصحاب المطاعم والمنشأت السياحية بالاستعداد وترقب تاريخ إعادة الفتح، متأملة أن يكون التاريخ قريب جداً وخلال شهر حزيران الجاري.

أما بشأن إعادة فتح مطار الملكة علياء الدولي واستئناف الرحلات الجوية، قالت شويكة إن هناك دراسات لفتح المطار وتستند إلى معايير معينة، كتحقيق معايير السلامة في الدولة الاخرى، وكذلك ما هي الدول التي تربطنا معها خطوط طيران مباشرة.

وكشفت شويكة أن دولتي اليونان وقبرص على خطى التعافي وبدأت تشهد تحقيق لمعايير السلامة والوقاية بشكل سريع، مشيرة إلى أن الدول بدأت الاعلان عن مواعد لاستئناف رحلاتها الجوية، الا انه ولغاية الان لم يتم التوافق مع إي دولة لاعادة فتح خطوط الطيران معها ولم نحدد تاريخ.

وبينت شويكة أن مراجعة اوضاع فنادق البحر الميت، إن كانت ستبقى فنادق للحجر الصحي أم ستخصص للسياحة الداخلية، مشيرة أن الوقت لم يحن بعد للحديث بهذا الشأن، إلى حين السماح للتتقل بين المخافظات.

وعبرت شويكة عن قلقها اتجاه القطاع السياحي بانها لا تنام وهي تفكر في حل أموره، واعادة تشغيله، وخاصة انه قطاع مهم جداً ويعتبر مصدراً مهماً للخزبنة.

واكدت شويكة أن شغلها الشاغل هو الحفاظ على القطاع، عبر تأمين سيولة وقروض مجزية للمنشأت السياحية، وكذلك المحافظة على العمالة المدربة والمؤهلة لديها، وتقليل التكاليف في هذا الظرف الاستثنائي.

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