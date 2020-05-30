حقيقة فرض البنوك فوائد على الأقساط المؤجلة

وطنا اليوم-عمان:قال عضو جمعية البنوك الدكتور عدنان الأعرج إنه لن يتم فرض أي عمولات تاخير أو فوائد اضافية ناتجة عن التاخير دفع أقساط القروض البنكية لان الاقساط لن تعتبر اقساط متأخرة الدفع وسوف يدفع المقترض عليها سعر الفائدة الاساسي على القرض دون اي نسبة إضافية بسبب التاخير

وأكد الأعرج في تصريحات لإذاعة صوت الغد عبر برنامج فرح قبل الكل الذي تقدمه الإعلامية فرح يغمور، أن المُقترض لا يترتب عليه سوى فائدة القرض الأصلية دون أي اضافات على التأخر.

وأشار إلى أن عدم فرض أي زيادة على تأخير القسط جاء بقرار من البنك المركزي، الذي سمح للبنوك تحصيل الفائدة الأساسية الطبيعية على القرض فقط.

ونوه الأعرج أن التكفلة الإضافة على القرض لم تنتج عن تأخير الدفع، ولا يترتب على تاخير السداد أي عمولات أضافية، الا أن البنك يحق له تحصيل الفائدة الأساسية فقط.

وأشار إلى توجه أغلب العملاء الآن نحو الاقتراض من برنامج البنك المركزي الذي أعلن عنه سابقاً والخاص بازمة كورونا لأنه بفائدة مخفضة.

وختم الأعرج أن البنوك جاهزة لتقديم برامجها الائتمانية للمواطنين بالرغم من استمرار أزمة كورونا، لافتاً إلى أن أغلب توجهات المواطنين لمعاجلة مشاكل السيولة الناتجة عن كورونا وليس الإقتراض من أجل المشاريع أو التوسع بمشاريع قائمة