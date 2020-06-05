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المستفيدون من صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة لشهر حزيران
وطنا اليوم-عمان:اعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الاسكان والاشغال العسكرية بأن الضباط وضباط الصف والافراد المذكورين تالياً قد دنت اقدميتهم للحصول على قرض من صندوق الاسكان العسكري وعليهم المراجعة خلال ساعات الدوام الرسمي مصطحبين معهم الوثائق التالية :
أ . قرار التقاعد
ب. كشف راتب من وزارة المالية
ج. صورة عن شهادة الاخراج
د . وصل الاشتراك
هـ. صورة عن الهوية الشخصية
(على ان تكون جميع الوثائق اعلاه حديثه واصلية او صور مصدقة).
أسماء المستفيدين من ضباط وضباط صف وأفراد شهر 6-2020
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