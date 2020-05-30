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عاجل - الخطوط القطرية تنفي ماتم تداوله اليوم وتؤكد ضرورة موافقة السلطات الاردنية
وطنا اليوم - نشرت الخطوط الجوية القطرية توضيحاً -عبر حسابها الرسمي في تويتر- بشأن استئناف الرحلات إلى العاصمة الأردنية عمان.
وقالت الخطوط الجوية القطرية: ننوه بخصوص ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بأن تشغيل رحلاتنا إلى العاصمة الأردنية عمان مشروط بموافقة السلطات المعنية في المملكة الأردنية الهاشمية.
وأضافت: يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني أو صفحاتنا الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو الاتصال بمكتب الخطوط الجوية القطرية في العاصمة الأردنية عمان للاطلاع على آخر تحديثات السفر – هاتف رقم +96265679444
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