الفراية لم أقل لن يكون هناك حظر شامل الجمعة

وطنا اليوم - اكد العميد الركن مازن الفراية أنه لا يوجد حظر شامل يوم الجمعة القادمة وقت الصلاة، وأن الوضع الوبائي في الأردن تحت السيطرة، وبين أن الوضع لن يعود كما كان قبل كورونا.

وأوضح العميد الفراية خلال لقاء على قناة الحقيقة الدولية بأنه يتم الضبط الكامل لكل عدوى تأتي من الخارج وأن تراجع اعداد نقاط الغلق العسكرية مرتبط بالحالة الوبائية، وهناك قرار خلال الأيام القادمة للسماح بالتنقل بين المحافظات.

وأفاد أن الحكومة قامت بحماية المواطن الأردني بكل ما بوسعها، والكرة الان في ملعب المواطن بخصوص فتح كل القطاعات، وأضاف أن هناك مرحلة ثالثة للاردنيين العائدين من الخارج ستكون يوم 6-6 عبر الحدود البرية والجوية والبحرية