 وطنا نيوز -أسئلة التوجيهي هذا العام اختيار من متعدد وصح وخطأ
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أسئلة التوجيهي هذا العام اختيار من متعدد وصح وخطأ
التاريخ : 31-05-2020 08:58:43 المشاهدات: 2142

وطنا اليوم - قال وزير التربية والتعليم د. تيسير النعيمي، أن اسئلة التوجيهي هذا العام ستكون اختيار من متعدد ، وصح وخطأ ، وإجابات قصيرة ، وحل مسائل.

ورد الوزير النعيمي على رسالة وجهت له على حسابه الشخصي "تويتر" قائلا: "تحياتي،،،أعلنا مرارا ومنذ شهرين أن الامتحان سيشمل اسئلة من نوع اختيار من متعدد وصح وخطأ وإجابات وحل مسائل ،،،كل أمنيات التوفيق “


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