أسئلة التوجيهي هذا العام اختيار من متعدد وصح وخطأ

وطنا اليوم - قال وزير التربية والتعليم د. تيسير النعيمي، أن اسئلة التوجيهي هذا العام ستكون اختيار من متعدد ، وصح وخطأ ، وإجابات قصيرة ، وحل مسائل.

ورد الوزير النعيمي على رسالة وجهت له على حسابه الشخصي "تويتر" قائلا: "تحياتي،،،أعلنا مرارا ومنذ شهرين أن الامتحان سيشمل اسئلة من نوع اختيار من متعدد وصح وخطأ وإجابات وحل مسائل ،،،كل أمنيات التوفيق “