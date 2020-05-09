 وطنا نيوز -البطاينة عن بلاغ الرواتب : ارجوكم خلينا نصبر مع بعض
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البطاينة عن بلاغ الرواتب : ارجوكم خلينا نصبر مع بعض
التاريخ : 31-05-2020 08:41:24 المشاهدات: 1754

وطنا اليوم-عمان: أكد وزير العمل نضال البطاينة أنه لم يكن بالامكان افضل مما كان بشأن بلاغ رئيس الوزراء الصادر اليوم الاحد حول رواتب موظفي القطاع الخاص.
وقال البطاينة خلال استضافته عبر برنامج الأردن هذا المساء الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الاردني ويقدمه الزميل مهند مبيضين، "اذا انهار القطاع الخاص واغلقت هذه الشركات من أين سنأتي بفرص عمل".
وتابع، "ارجوكم خلينا نصبر مع بعض، نحن مقدرون كل احد زعلان".
وبين أن هذا القرار جاء كمعادلة لحماية الموظف من التسريح واستمرار عمل المصانع والمؤسسات، مشيرا الى أنه لا يوجد أمر دفاع يرضي الجميع.
وابدى البطاينة تخوفه من العودة المرتقبة للأردنيين العاملين في الخارج، مؤكدا أن في ظل هذه الظروف علينا ان لا نغلق المنشآت العاملة في الأردن بل نحافظ على استمرارها.


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