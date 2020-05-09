البطاينة عن بلاغ الرواتب : ارجوكم خلينا نصبر مع بعض

وطنا اليوم-عمان: أكد وزير العمل نضال البطاينة أنه لم يكن بالامكان افضل مما كان بشأن بلاغ رئيس الوزراء الصادر اليوم الاحد حول رواتب موظفي القطاع الخاص.

وقال البطاينة خلال استضافته عبر برنامج الأردن هذا المساء الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الاردني ويقدمه الزميل مهند مبيضين، "اذا انهار القطاع الخاص واغلقت هذه الشركات من أين سنأتي بفرص عمل".

وتابع، "ارجوكم خلينا نصبر مع بعض، نحن مقدرون كل احد زعلان".

وبين أن هذا القرار جاء كمعادلة لحماية الموظف من التسريح واستمرار عمل المصانع والمؤسسات، مشيرا الى أنه لا يوجد أمر دفاع يرضي الجميع.