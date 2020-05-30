الرئيسية | محليات تعرف على تعليمات فتح المساجد لاداء صلوات الجمع في الأردن

وطنا اليوم-عمان:عمم وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة إلى مديري الأوقاف في جميع محافظات المملكة عن الإجراءات والتعليمات الواجب الالتزام بها عقب قرار فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة المقبلة.

وأكد وزير الأوقاف في تعميمه الصادر اليوم الأحد، ضرورة إجراء عملية تعقيم وتنظيف لجميع المساجد قبل فتحها، وتوفير وسائل التطهير في جميع المساجد وعلى مرأى من المصلين.

وشدد على التزام جميع المصلين والعاملين في المسجد بوضع الكمامات والقفازات قبل الدخول للمساجد، فضلا عن إقامة الصلاة في المساجد وساحاتها بالإضافة للساحات العامة، مع ضمان التباعد الجسدي بين المصلين.

وأشار في تعميمه إلى أنه يجب وضع علامات داخل المسجد تحدد مكان وقوف المصلين لضمان التباعد مع الحرص على ترك مسافات مناسبة بين المصلين وتباعد الصفوف وتطبيق ذلك في جميع الصلوات، بما فيها صلاة الجنازة.

وحول مصليات النساء لفت الخلايلة إلى أهمية تجهيزها للصلاة وإعدادها لصلاة الرجال المصلين، وذلك تجنباً للزحام، فضلا عن إرجاء إعطاء الدروس والمواعظ حاليا، والاقتصار على الصلاة في المساجد للرجال فقط.

وشدد على إيقاف مختلف أشكال جمع التبرعات بصورة مباشر في المساجد للجان المصرح لها، بشكل مؤقت لحين الإعلان عن انتهاء الوباء، والاستعاضة عن ذلك بالتبرع من خلال الحسابات البنكية.

ودعا إلى ضرورة المحافظة على التباعد الجسدي بين المصلين والالتزام بعدم المصافحة والتقبيل، إلى جانب إلزام كل مصل أوعامل بالمسجد بإحضار سجادة صلاة خاصة فيه.

وأشار إلى أهمية فتح المسجد قبل الأذان بوقت كاف وإغلاقه بعد الانتهاء من الصلاة، وعدم تشغيل المكيفات والمراوح، وفتح النوافذ والأبواب من بداية فتح المسجد لغاية مغادرة المصلين وإغلاقه.

وشدد الخلايلة على عدم الإطالة في صلاة الجماعة والالتزام بالتخفيف على المصلين، وإبقاء المرافق التابعة للمسجد مغلقة كالمكتبات، والمرافق الصحية، ودور القرآن الكريم.

ودعا إلى رفع المصاحف والكتب من أمام المصلين حتى انتهاء الوباء بشكل نهائي، والاستعاضة عن ذلك بالقراءة من خلال الهواتف الذكية الخاصة بالمصلين.

وفيما يخص ثلاجات المياه داخل المساجد بين الخلايلة ضرورة إغلاقها وعدم السماح بتوزيع الطعام والشراب داخل المساجد.

ووجه وزير الأوقاف مدراء الأوقاف بتشكيل لجان تفتيش على المساجد في المديريات، لتأكد من تطبيق إجراءات السلامة العامة وتقديم تقارير بهذا الشأن.

كما اكد التعميم، إغلاق المساجد التي تقع ضمن مناطق ظهر فيها حالات مصابة إلى أن يتم التأكد من شفاء الحالات وانتهاء الفترة اللازمة لإغلاق المسجد بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ودعا الخلايلة إلى التعميم على العاملين في المساجد من الأئمة والمؤذنين، ولجان المساجد بتنفيذ الإجراءات والتأكيد على ضرورة الالتزام التام وتوقيعهم على تعهد خطي بذلك والإبلاغ عن المخالفات إن وجدت.

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