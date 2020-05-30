الملك: تطوير الصناعة المحلية وحصر الأراضي القابلة للزراعة

وطنا اليوم-عمان:اجتمع جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مع اللجنة التوجيهية لدعم الصناعات الأردنية في قطاعات الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية والتصنيع الغذائي.

وأكد جلالة الملك أهميّة التوسع في صناعات جديدة وتحديد جهة مسؤولة عن التنفيذ ضمن برنامج زمني، مشيرا الى أهمية بناء قدرات الأردن في مجال البحث العلمي والتطوير وربطها بأولويات الدولة.

كما أكد الملك أهمية دعم وتطوير الصناعة المحلية من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني، مشيرا الى أهمية حصر الأراضي القابلة للزراعة في المملكة.