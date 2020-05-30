 وطنا نيوز -الملك: تطوير الصناعة المحلية وحصر الأراضي القابلة للزراعة
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الملك: تطوير الصناعة المحلية وحصر الأراضي القابلة للزراعة
التاريخ : 31-05-2020 05:21:14 المشاهدات: 1172

وطنا اليوم-عمان:اجتمع جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مع اللجنة التوجيهية لدعم الصناعات الأردنية في قطاعات الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية والتصنيع الغذائي.
وأكد جلالة الملك أهميّة التوسع في صناعات جديدة وتحديد جهة مسؤولة عن التنفيذ ضمن برنامج زمني، مشيرا الى أهمية بناء قدرات الأردن في مجال البحث العلمي والتطوير وربطها بأولويات الدولة.
كما أكد الملك أهمية دعم وتطوير الصناعة المحلية من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني، مشيرا الى أهمية حصر الأراضي القابلة للزراعة في المملكة.


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