الرئيسية | محليات غضب أردني عارم من تعديل أمر الدفاع (6) ومطالب بإيقافه

وطنا اليوم-عمان:تصدر هاشتاق #ايقاف_قانون_الدفاع الترند الأردن، عقب إعلان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، الأحد، تعديل على أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع.

وأجاز التعديل تخفيض أجور العاملين في بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية المتضررة من أرمة كورونا بنسبة 30% بالاتفاق مع العاملين وبإرادتهم الحرة ( للعمال الذين يعملون في مكان العمل أو عن بعد بشكل كلي) على ان لا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور، وتخفيض أجور العاملين لديهم بنسبة 60% (للعمال الذين لا يعملون وغير مكلفين بأي عمل) على أن لا يقل الأجر بعد التخفيض عن 150 دينار أردني، بالاضافة إلى إجازة أنهاء خدمات موظفين.

الأردنيون يتفاعلون مع الهاشتاق، معبرين عن غضبهم من هذا القرار الذي اتخذته الحكومة، مشيرين إلى أن قانون الدفاع أربك المجتمع وزاد من ارتفاع نسبة البطالة في الأردن .

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