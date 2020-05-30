الرئيسية | محليات الحكومة ترفع أسعار المحروقات وتحدد قيمة بند فرق أسعار الوقود

وطنا اليوم-عمان:قررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم الأحد، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر حزيران المقبل بقيمة صفر، وهي نفس القيمة التي تم تحديدها لشهر أيار الحالي وذلك في ضوء المراجعة الشهرية لأثر التغير في كلف النظام الكهربائي .

وعقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الأحد الموافق 31 أيار اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من (1-30 حزيران القادم)، حيت تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر أيار ومقارنتها بمثيلاتها لشهر نيسان الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعا على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر أيار.

و قد انعكس هذا على أسعار المشتقات النفطية المحلية خلال نفس الفترة بنسب متفاوتة، فارتفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر حزيران بمقدار 50 فلس ليصبح 600 فلس/لتر بدلاً من 550 فلس/لتر، وارتفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 55 فلس ليصبح 820 فلس/لتر بدلا من 765 فلس/لتر، وارتفع سعر الديزل و الكاز بمقدار 15 فلس/لتر ليصبح 410 فلس/لتر بدلا من 395 فلس/لتر، كما بقي سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/ أسطوانة .

وتجدر الاشارة الى أن معدل سعر خام برنت ارتفع من 19.2 دولار للبرميل لشهر نيسان الماضي الى 29 دولار للبرميل في شهر أيار

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