الرئيسية | محليات إشاعة تتسبب بتهافت عشرات المواطنين إلى محكمة الأمانة

وطنا اليوم-عمان:تسبب تسجيل صوتي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتهافت عشرات المواطنين على محكمة امانة عمان بمنطقة المحطة، صباح الأحد.

ويتحدث التسجيل الصوتي الذي تبين انه شائعة وغير صحيح، عن أن أمانة عمان حددت قيمة المخالفات التي تخص المواطنين وتم تسجيلها عليهم خلال الفترة الماضية بخمسة دنانير فقط مهما كانت قيمة المخالفة .

وأوضح رئيس ديوان محكمة أمانة عمان اشرف الغماز أن ما تدوله هو عارٍ عن الصحة وغير دقيق، وان هذه العروض التي تحدثت عنها الإشاعة غير واردة ولا صحة لها.

واكد الغماز أن المحكمة تستقبل المراجعين بشكل طبيعي، وأن المراجعين الحالين للمحكمة هم أكثر من المراجعين في الوضع الطبيعي.

وأشار إلى أن المخالفات التي يوجد عليها "اعتراض" هي المخالفات التي تزيد قيمتها المالية عن دينار.

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