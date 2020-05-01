الرئيسية | محليات الحكومة : تواريخ شركات طيران غير مؤكدة

وطنا اليوم-عمان:قال وزير النقل خالد سيف، الأحد، إن التواريخ التي تعلنها شركات الطيران حول جدولة رحلات جوية للركاب إلى عمّان متوقعة وغير مؤكدة حتى الآن.

جاء ذلك، في رد وزير النقل عن استفسار "المملكة"، حول استئناف شركات جوية رحلات تجارية للركاب إلى الأردن، حيث قال: "كل هذا مؤقت. لا يوجد تاريخ أو موعد مؤكد".

الحكومة، أعلنت تعليق جميع الرحلات الجوية من الأردن وإليه، ابتداء من 17 آذار الماضي، وحتى إشعار آخر، باستثناء حركة الشحن التجاري.

الخطوط الجوية القطرية، كانت قد أعلنت عن استئناف رحلاتها إلى مطار الملكة علياء الدولي اعتبارا من 19 حزيران المقبل، وأوضحت مصادر في الخطوط القطرية، أن "الشركة قامت بتسيير رحلة تشارتر (عارضة) الأحد من الدوحة إلى عمّان".

ووفقا لآخر تحديث، أعلن الناقل الوطني لدولة قطر عبر موقعها الإلكتروني الأحد، أن أول رحلة للخطوط القطرية إلى عمّان ستنطلق من مطار حمد الدولي بعد توقف لأكثر من 3 أشهر؛ بسبب جائحة كورونا، في تمام الساعة الثامنة صباحا من يوم الجمعة الموافق 19 حزيران المقبل.

وستقوم الخطوط القطرية بإعادة تشغيل رحلاتها إلى عمّان بمعدل رحلة واحدة إلى رحلتين يوميا اعتبارا من 19 حزيران المقبل، على أن تتم زيادتها بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.

ويبلغ سعر التذكرة ذهابا وإيابا في حدها الأعلى 4700 ريال قطري (915 دينارا أردنيا)، وهو مستوى الأسعار ذاته الذي كان سائدا في أوقات الذروة قبل وقف الرحلات.

وقالت الخطوط القطرية، إنها ستعيد تشغيل رحلاتها إلى شبكة وجهاتها العالمية على نحو تدريجي، بما يتماشى مع تزايد الطلب على السفر، وتخفيف القيود المفروضة على دخول العديد من الدول حول العالم.

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