الرئيسية | محليات عودة أردنيين عالقين في اليابان والفلبين

وطنا اليوم-عمان:انطلقت من اليابان والفلبين رحلة على متن الخطوط الجوية القطرية، تقل 30 شخصا من الجالية الأردنية العالقين خارج البلاد، بالإضافة إلى الراغبين بالعودة لأرض الوطن، ومن المتوقع وصولهم اليوم الأحد إلى مطار الملكة علياء الدولي.

وقالت سفيرة الأردن في اليابان لينا عنّاب إن الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين وخلية إدارة أزمة كورونا، نسقت ومنذ بداية الأزمة مع السفارات الأردنية المعنية في الخارج، للإسراع ما أمكن في تنظيم الإجراءات اللوجستية المطلوبة والمعقدة نوعاً ما، لضمان عودة كل العالقين الأردنيين في الخارج بما يتسق مع الشروط الصحية والتدابير الوقائية الوطنية بحسب بترا

وأعربت السفيرة عن شكرها للكوادر التي أسهمت بتسهيل مهمة عودة المواطنين الأردنيين من اليابان، وعلى الأخص وزارة الخارجية اليابانية وإدارة المطارات، ومكاتب الخطوط الجوية القطرية في الدول التي أبدت التعاون التام في عملية نقل المسافرين إلى الأردن.

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