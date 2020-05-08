الرئيسية | محليات ضبط شاحنتين محملتين بالبازلت في الزرقاء

وطنا اليوم-عمان:قالت وزارة المياه والري انها ضبطت مجددا وبالتعاون مع وزارة الداخلية/ متصرف لواء الهاشمية الدكتور مالك خريسات ومديرية شرطة محافظة الزرقاء/ رئيس مركز امن الهاشمية ورئيس مركز امن الغويرية ومديرية المشاغل المركزية حملة امنية في الخربة السمرا / لواء الهاشمية شاحنتين محملة بصخور البازلت المستخرجة من اراضي محطة الخربة السمرا المملوكة لخزينة الدولة /وزارة المياه والري ذات العائد الاقتصادي المرتفع من الاراضي الواقعة ضمن محطة الخربة السمرا بهدف بيعها بطريقة مخالفة والتي تشكل خطرا كبيرا على خطوط الضغط العالي وتهدد بوقوعها وكذلك تلوث البيئة بطريقة مخالفة وتهدد ايضا سلامة الاراضي القريبة من سكة الحديد وتعد مصدر ازعاج للمواطنين القاطنين بالمنطقة حيث تم ضبط شخصين واحالتهم للمدعي العام وحجز الشاحنتين و اعداد الضبوطات الخاصة .

وبين مصدر مسؤول ان الوزارة انه وفي تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من ليلة السبت 30 ايار 2020 واثناء سريان اوامر الدفاع تم متابعة الشاحنة الاولى في منطقة الهاشمية من قبل مرتبات الامن العام محملة بالبازلت حيث تم التنسيق مع متصرف اللواء د. مالك خريسات وبمتابعة من مركز العمليات في مديرية الامن العام من خلال مدير مركز امن الهاشمية الرائد محمد الحماد والنقيب محمد المومني و ضبط الشاحنة الاولى نوع مرسيدس يقودها ( م. م. ا.ح) وحجز السيارة لدى مديرية المشاغل المركزية وتوقيف السائق لدى المركز الامني ليتم احالته الى المدعي العام .

وبعد ذلك تم متابعة السيارة الثانية الساعة (12,30) ليلا وهي شاحنة ( سطحة) مرسيدس تحمل البازلت المستخرج بطريقة مخالفة في منطقة الغويرية من قبل مدير مركز امن الغويرية الرائد علي العبادي وحجزها وتوقيف السائق( هـ . م.س.ا) ليتم احالته للمدعي العام وحجز المركبتين لدى مديرية المشاغل المركزية .

وثمنت وزارة المياه والري جهود متصرف اللواء ومدير مركز امن الهاشمية ومدير مركز امن الغويرية وكافة مرتبات الامن العام في محافظة الزرقاء ومديرية الامن العام على دعمهم الكبير لحماية ممتلكات قطاع المياه والمحافظة على سلامة منشأتها واكدت الوزارة على انها ستواصل جهودها بالتعاون مع كافة الاجهزة الرسمية والامنية خاصة وزارة الداخلية والامن العام لرصد وإزالة اية اعتداءات داعية جميع الاخوة المواطنين في جميع المناطق الى الابلاغ عن اي شبهة حول ذلك عبر الرقم الموحد لطوارىء المياه على الرقم (117116) .

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