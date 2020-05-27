الرئيسية | محليات الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى مطار الملكة علياء

وطنا اليوم-عمان:تستأنف الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى مطار الملكة علياء الدولي اعتبارا من 19 حزيران المقبل.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، أن القطرية قامت بتسيير رحلة تشارتر (عارضة) اليوم من الدوحة إلى عمان. ووفقا لآخر تحديث أعلن الناقل الوطني لدولة قطر على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، فإن أول رحلة للخطوط القطرية إلى عمّان ستنطلق من مطار حمد الدولي بعد توقف لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا، في تمام الساعة الثامنة صباحا من يوم الجمعة الموافق 19 حزيران المقبل.

وستقوم الخطوط القطرية بإعادة تشغيل رحلاتها إلى عمان بمعدل رحلة واحدة إلى رحلتين يوميا اعتبارا من 19 حزيران، على أن تتم زيادتها بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.

ويبلغ سعر التذكرة ذهابا وإيابا في حدها الأعلى 4700 ريال قطري (915 دينارا أردنيا)، وهو ذات مستوى الأسعار الذي كان سائدا في أوقات الذروة قبل وقف الرحلات.

وقالت الخطوط القطرية إنها ستعيد تشغيل رحلاتها إلى شبكة وجهاتها العالمية على نحو تدريجي بما يتماشى مع تزايد الطلب على السفر وتخفيف القيود المفروضة على دخول العديد من الدول حول العالم.

واستمرت القطرية خلال الفترة الماضية بتسيير رحلاتها إلى نحو 33 وجهة عالمية، ما ساعد أكثر من مليون مسافر على العودة إلى بلدانهم، ومكَّن الناقلة من مراقبة حركة السفر العالمية عن كثب والبدء بالتخطيط لإعادة إطلاق رحلاتها إلى المزيد من الوجهات بشكل تدريجي.

وأجرت الخطوط القطرية حزمة من التعديلات على خدماتها لتعزيز إجراءات السلامة التي تطبقها على متن رحلاتها لحماية المسافرين وطواقم الطيران، حيث أعلنت عن ارتداء أفراد طاقم الضيافة بذلات واقية وكمامات وقفازات طبية للحماية من العدوى خلال الرحلات، بالإضافة إلى تقديم الخدمات بشكل يقلل من الاتصال بين الركاب وطاقم الضيافة.

ودعت الخطوط القطرية المسافرين إلى ضرورة ارتداء قناعاً واقيا للوجه يغطي الفم والأنف على متن رحلاتها، كما أعلنت عن تطبيق إجراءات جديدة للمحافظة على صحة وسلامة المسافرين على رحلاتها.

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