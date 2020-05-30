الرئيسية | محليات اجتماع لنواة مجلس شراكة في قطاع العمل والاستثمار

وطنا اليوم-بدعوة من نقيب أصحاب شركات التوظيف الأردنية، تنادى اليوم السبت، مجموعة من نقباء وممثلين من قطاعات اقتصادية مختلفة كالإسكان والمكاتب العقارية والتوظيف والمطاعم السياحية ومكاتب وكلاء السياحة والسفر ومكاتب تأجير السيارات والمهندسين والاستشارات الادارية والجودة - تأسيسا لنواة لمجلس شراكة في قطاع العمل والاستثمار لما يقارب عشر قطاعات تشغل اكثر من" 150 الف عاملا، وتساهم بما يزيد عن 45% من الدخل القومي في الاردن بواقع "6" مليار دينار سنويا. وقد جاء الاجتماع ضمن الالتزام بقانون الدفاع بحيث لم يزيد عدد الحضور عن عشرة ممثلين كجلسة اولى ستتوالى إلى جلسات لقطاعات أخرى في الأيام القادمة.

ويأتي هذا الاجتماع استجابة لتوجيهات جلاله الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله الذي أكد على ضرورة الشراكة الحقيقية والفاعلة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، اذ تبنى المجلس التأسيسي في ضوء ذلك و بعد المداولة والنقاش العديد من التوصيات التي تساعد الحكومة في انقاذ هذه القطاعات من التاكل او الضعف او التوقف نتيجة لأثر جائحة كورورنا والظروف الاقتصادية الصعبة، سيما وأن هناك بعض الإخفاقات من قبل بعض الوزرات في التعاطي مع خبرات القطاع الخاص وتوصياته لإيجاد حلول استثنائية وفقا لما تحدث به جلالة الملك حفظه الله. حيث سيصار الى بلورة تلك التوصيات الى بيان مشترك سيرسل برقيا حال الاتفاق عليه وإقراره الى جلالة الملك حفظه الله ورئيس الحكومة.

وقد شارك بالاجتماع المهندس محمد نور نقيب المكاتب العقارية، والمهندس فوزي مسعد/نائب نقيب المهندسين، والسيد نضال الداوود/ نائب رئيس جمعية المستثمرين بقطاع الاسكان، والسيد صالح جلوق نقيب شركات تأجير السيارات السياحية والسيد عصام الجمل/ المطاعم السياحية ، والسيد غياث حداد/ وكلاء ومكاتب السياحة والسفر، والسيد محمد عبدالخالق /ممثل عن قطاع التسويق الاعلامي، والمهندس اكرم عمر / ممثل قطاع الايزو والاستشارات ، والدكتور باسم تليلان / نائب نقيب أصحاب شركات التوظيف بالاضافة الى اطراد المجالي/ نقيب أصحاب شركات التوظيف الأردنية.









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