وصول 125 مواطن سعودي غادرو الاردن الى مطار حائل

وطنا اليوم - اعلنت وزارة الداخلية، السعودية قبل قليل، عن وصول وصول 125 مواطنا سعوديا من الأردن إلى مطار حائل الدولي

وقالت الوزارة في بيان مقتضب على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”: “انفاذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين وصول 125 مواطنا ومواطنة من الرعايا السعوديين إلى مطار حائل الدولي قادمين من العاصمة الأردنية عمّان