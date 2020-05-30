 وطنا نيوز -وصول 125 مواطن سعودي غادرو الاردن الى مطار حائل
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وصول 125 مواطن سعودي غادرو الاردن الى مطار حائل
التاريخ : 30-05-2020 08:18:25 المشاهدات: 3859

وطنا اليوم - اعلنت وزارة الداخلية، السعودية قبل قليل، عن وصول وصول 125 مواطنا سعوديا من الأردن إلى مطار حائل الدولي

وقالت الوزارة في بيان مقتضب على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”: “انفاذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين وصول 125 مواطنا ومواطنة من الرعايا السعوديين إلى مطار حائل الدولي قادمين من العاصمة الأردنية عمّان


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