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وصول 125 مواطن سعودي غادرو الاردن الى مطار حائل
وطنا اليوم - اعلنت وزارة الداخلية، السعودية قبل قليل، عن وصول وصول 125 مواطنا سعوديا من الأردن إلى مطار حائل الدولي
وقالت الوزارة في بيان مقتضب على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”: “انفاذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين وصول 125 مواطنا ومواطنة من الرعايا السعوديين إلى مطار حائل الدولي قادمين من العاصمة الأردنية عمّان
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