توضيح حول الحالة الوحيده للمصاب والتي وردت في الايجاز اليومي

وطنا اليوم - قال مدير صحة إربد، قاسم مياس، إن حالة الإصابة بفيروس كورونا التي أعلن عنها اليوم هي مخالطة لأحد مخالطي سائق الخناصري، لافتاً إلى أن الإصابة تأتي بعد مضي ثمانية أيام لم تسجل فيها أية حالة.

وأضاف أن الحالة الجديدة من حي الإسكان بمنطقة الكريمة التي تم عزلها سابقاً لأكثر من أسبوعين، مؤكداً أنه سيتم عزل الحي مجدداً لأسبوعين كاملين