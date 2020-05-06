وطنا اليوم تفتح ملف النفايات الطبية وتتوجه إلى وزير البيئة والمعنيين بضرورة التوضيح

وطنا اليوم - رصدت وطنا اليوم عدة شكاوى لمواطنين وعاملين في المحطة التحويلية التي تتبع لمجلس الخدمات المشتركة في محافظة عجلون والتي تقع في قضاء صخره حول قيام بعض الجهات الصحية والطبية العاملة في المحافظة بطرح النفايات الطبية من ابر ومواد طبية مختلفة في المحطة التحويلية بوضعها بعبوات كرتونيه لاخفائها عن الأعين وكانها نفايات عادية.

وقال أحد العاملين بالمحطة انه سبق وأن تم التنبيه على الجهات الصحية والطبية بعدم طرح النفايات الطبية في المحطة التي يعمل فيها موظفون قد يتعرضون للاذى بسبب هذا النفايات وخاصة ونحن نعيش أزمة كورونا التي يتم التعامل مع النفايات الطبية بمنتهى الحرص والجدية حفاظا على سلامة العاملين والسلامة العامة ، متسائلا فكيف بالعاملين بالمحطمة التحويلية الذين ليس لديهم أية خبرات في التعامل مع النفايات الطبية نقلا وتعاملا وتخلصا منها ، داعيا الجهات ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذا الأمر وما يشكله من خطورة على موظفي المحطة.

حيث توجهت وطنا اليوم إلى أحد المختصين الاكادييمين في مجال النفايات الطبيه فقد قال الأستاذ الدكتور معتصم سعيدان ان النفايات الطبيه في المستشفيات الحكومية يتم نقلها عن طريق وزارة الصحة وهي المعنيه بنقل النفايات الطبيه من المراكز والمستشفيات الحكومية اما المراكز الخاصة مثل المختبرات والمراكز الخاصه هذه الجهات تكون متعاقده مع جهات خاصة لنقل هذه النفايات الى الأماكن المخصصه اما الإبر والنفايات الرطبه فيتم تعقيمها والتخلص منها بطرق ميكانيكية اما النفايات الطبية الاخرى الغير معدنية فيتم التخلص منها في حارقات في اقليم الشمال يوجد حارقة في جامعة العلوم والتكنولوجيا ومحرقة في مستشفى الزرقاء الحكومي او في الغباوي يوجد محرقة خاصة لهذه الغاية، اما في حالة حرق النفايات في غير أماكنها فهناك خطورة كبيرة وهذا الأمر يقع على عاتق وزارة البيئة و وزارة الصحة حيث تقع المسؤولية الإدارية على وزارة الصحة والمسؤولية الرقابية على وزارة البيئة. وأفاد الدكتور سعيدان ان الخطأ عادة يظهر نتائجه في المحطة التحويلية المسؤولة عن نقل النفايات البلدية في المرحلة الثانية ثم إلى المكبات حيث هناك تقع الأخطاء وتشاهد الممارسات غير الصحيحه، وهذا يشكل خطورة على الطاقم الفني الذي يدير المحطة التحويلية.

وإذ تتوجه وطنا اليوم إلى معالي وزير البيئة ووزير الزراعه بالوكاله الدكتور صالح الخرابشة بضرورة متابعة الموضوع وإصدار توضيح يتعلق بهذا الأمر قبل أن تتفشى لدينا بؤرة جديده تتعلق بأمراض قد تفرزها هذه النفايات.