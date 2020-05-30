الموجز الاعلامي اليومي حول كورونا ينشر نصا و 4 إصابات

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وطنا اليوم - صدر الموجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة : موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن



(صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة)



السبت 30 أيار 2020، آخر تحديث: 17:50



الإصابات والشفاء والفحوصات:



سُجِّلت في المملكة اليوم (4) إصابات بفيروس كورونا المستجدّ على النحو الآتي:



(3) حالات لأردنيين قادمين من خارج المملكة (أفغانستان، وماليزيا، وبريطانيا).



حالة مخالِطة لأحد المصابين في محافظة إربد.



- وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة حتّى الآن (734) إصابة.



لم تسجّل أيّ حالة شفاء هذا اليوم.



تمّ إجراء (3522) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (183641) فحصاً.



إجراءات أخرى:



• تدرس الحكومة حاليّاً مجموعة من توصيات اللجنة الوطنيّة للأوبئة بخصوص السماح لقطاعات جديدة بالعمل، وسيتمّ الإعلان عنها في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك صالات المطاعم والمقاهي ومطاعم المولات.



• تمّ إطلاق تطبيق (أمان) على نظام التشغيل (IOS) لتمكين مستخدمي أجهزة (iPhone) من استخدامه.



• ندعو جميع المواطنين لاستخدام تطبيق (أمان)، نظراً لأهميّته في التحذير من مخالطة الأشخاص المصابين، وفي ظلّ السماح لغالبيّة القطاعات بالعمل.









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