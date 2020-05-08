دائرة ضريبة الدخل تنشر توضيحا لما نشر على موقع وطنا اليوم بشأن تمديد فترة الإقرار الضريبي

وطنا اليوم - يشكر موقع وطنا اليوم دائرة ضريبة الدخل على سرعة الاستجابة بالرد حيث اصدرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، توضيحا حول ما نشره موقع وطنا اليوم بشأن طلب نقابة أصحاب الملابس والمجوهرات تمديد فترة تقديم الإقرارات الضريبية وعدم الاستجابة لذلك.

وأوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في بيان، أن الحكومة وبموجب أوامر الدفاع التي صدرت قامت بتمديد فترة تقديم الاقرارات الضريبية ودفع الضريبة المستحقة عن المدة المحددة بالتشريعات الضريبية.

وبينت الدائرة، أنه تم إيقاف مهل الاقرارات الضريبية للمبيعات التي تنتهي خلال العطلة الرسمية بموجب أمر الدفاع رقم (5) على ان يتم استكمال هذه المهلة بعد انتهاء العطلة الرسمية، موضحة أن الحكومة وافقت إعادة احتساب المهلة للقطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع الألبسة والأحذية بمباشرة العمل وبموجب بلاغ رئيس الوزراء رقم (6) اعتباراً من 31/5/2020.

وبحسب بيان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حصلت تلك القطاعات بناء على بلاغ رئيس الوزراء على تمديد المهلة لتقديم الاقرارت ودفع الضريبة تزيد عن مدة العطلة، وأن ضريبة المبيعات تستحق على نشاط البيع وبالتالي الاقرارات خلال فترة العطلة الرسمية سوف لا يرتب اية اعباء ضريبية على الانشطة لفترة العطلة لعدم وجود نشاط البيع خلال هذه المهلة .

وأوضحت أنه تم تمديد تقديم الاقرارات الضريبية بموجب أمر الدفاع رقم (10) لغاية 30/6/2020 بدلاً من 30/4/2020 وكذلك فان مدة التمديد للإقرار ودفع ضريبة الدخل تزيد عن مدة العطلة حيث منحت الحكومة هذه المدة لتسهيل على القطاعات الاقتصادية.

وأكدت الدائرة أنها أصدرت التوضيح انطلاقا من مبدأ الشفافية لبيان الحقيقة، مشيرة إلى أن العديد من النقابات والفعاليات الاقتصادية قدمت الشكر للحكومة على تلبية طلبها بتمديد فترة تقديم الإقرارات الضريبية وإصدار أوامر دفاع بذلك.يذكر ان موقع وطنا اليوم كان قد نشر صباح اليوم طلبا من نقابة أصحاب محلات الملابس والمجوهرات لتمديد فترة الإقرار الضريبي،.

رابط الخبر الذي تم تنشره صباح اليوم

http://watananews.net/jonews/local-news/255790.html#.XtJWxVnQ2yU