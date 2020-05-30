تمديد فترة اقامة المركبات السعودية دون مغادرة الحدود

وطنا اليوم - قرر مدير عام دائرة الجمارك الأردنية اللواء الدكتور عبدالمجيد الرحامنة السماح للمترددين الراغبين بتمديد إقامة المركبات السعودية الخاصة بهم من المراكز الجمركية التالية (العمري، المدورة، الدرة) دون الحاجة إلى إدخال المركبة إلى المركز الحدودي.

وجاء القرار لتسهيل وتبسيط اجراءات تمديد إشعارات الدخول والتخفيف على المواطنين القاطنين في المحافظات البعيدة والمناطق الحدودية وتوفير الوقت والجهد والكلف عليهم، بالاضافة إلى قسمي السيارات الأجنبية / جمرك عمان وجمرك مدينة الحسن الصناعية اربد