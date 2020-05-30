وطنا نيوز -"الضمان" تستقبل (3004) طلباً إلكترونياً لمراجعتها ولا استقبال لمراجع دون موعد مسبق

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"الضمان" تستقبل (3004) طلباً إلكترونياً لمراجعتها ولا استقبال لمراجع دون موعد مسبق
وطنا اليوم- قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إنها تلقت حتى الساعة الثانية من ظهر اليوم (3004) طلباً إلكترونياً من قبل جمهورها لمراجعة فروعها ومديرياتها عبر خدمتها الإلكترونية الخاصة بتحديد المواعيد المتوفرة عبر موقعها الإلكتروني على الرابط (https://service1.ssc.gov.jo/sscvisit/)، مبينةً أنها ستبدأ باستقبال المراجعين ممن قاموا بتحديد موعد الكتروني لمراجعتها بدءاً من يوم غدٍ الأحد مع الأخذ بإجراءات السلامة العامة بارتداء المراجع للكمامات والقفازات والتباعد الاجتماعي أثناء المراجعة.
وأكدت المؤسسة أنها لن تستقبل أي مراجع لم يقم بحجز موعد مسبق لمراجعتها، مضيفةً أن خدمتها الإلكترونية الخاصة بتحديد المواعيد تقتصر على الحالات المتعلقة بمتابعة معاملات إصابات العمل أو التحصيل أو التفتيش أو الخدمات المتعلقة بالكتب الرسمية، بالإضافة إلى الخدمات غير المتاحة إلكترونياً وغير المتوفرة من خلال مركز اتصال خدماتها على الرقم (117117) والذي يُتاح من خلاله تقديم كافة المعاملات غير المتوفرة إلكترونياً على موقعها، والذي يمكّن المؤمن عليهم الأفراد من تقديم معاملات طلب تخصيص الراتب التقاعدي وتوزيع راتب التقاعد على الورثة المستحقين، والحصول على سلف متقاعدي الضمان، وصرف تعويض الدفعة الواحدة لحالات العجز والوفاة، إضافة إلى استقباله طلبات رفع الحجز الكلي أو الجزئي عن المنشآت.
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