وطنا نيوز -"الضمان" تستقبل (3004) طلباً إلكترونياً لمراجعتها ولا استقبال لمراجع دون موعد مسبق

وطنا اليوم- قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إنها تلقت حتى الساعة الثانية من ظهر اليوم (3004) طلباً إلكترونياً من قبل جمهورها لمراجعة فروعها ومديرياتها عبر خدمتها الإلكترونية الخاصة بتحديد المواعيد المتوفرة عبر موقعها الإلكتروني على الرابط (https://service1.ssc.gov.jo/sscvisit/)، مبينةً أنها ستبدأ باستقبال المراجعين ممن قاموا بتحديد موعد الكتروني لمراجعتها بدءاً من يوم غدٍ الأحد مع الأخذ بإجراءات السلامة العامة بارتداء المراجع للكمامات والقفازات والتباعد الاجتماعي أثناء المراجعة.

وأكدت المؤسسة أنها لن تستقبل أي مراجع لم يقم بحجز موعد مسبق لمراجعتها، مضيفةً أن خدمتها الإلكترونية الخاصة بتحديد المواعيد تقتصر على الحالات المتعلقة بمتابعة معاملات إصابات العمل أو التحصيل أو التفتيش أو الخدمات المتعلقة بالكتب الرسمية، بالإضافة إلى الخدمات غير المتاحة إلكترونياً وغير المتوفرة من خلال مركز اتصال خدماتها على الرقم (117117) والذي يُتاح من خلاله تقديم كافة المعاملات غير المتوفرة إلكترونياً على موقعها، والذي يمكّن المؤمن عليهم الأفراد من تقديم معاملات طلب تخصيص الراتب التقاعدي وتوزيع راتب التقاعد على الورثة المستحقين، والحصول على سلف متقاعدي الضمان، وصرف تعويض الدفعة الواحدة لحالات العجز والوفاة، إضافة إلى استقباله طلبات رفع الحجز الكلي أو الجزئي عن المنشآت.

وأشارت المؤسسة إلى أن إطلاق خدمتها الإلكترونية الخاصة بتحديد المواعيد يأتي توفيراً للوقت والجهد وحفاظاً على سلامة المواطنين وجمهورها في ظل الأوضاع الراهنة للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدة أنه يتعين على طالب خدمة حجز الموعد الدخول على موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) ومن ثم الذهاب إلى خانة (حجز موعد لمراجعة فرع الضمان) وتعبئة البيانات المطلوبة وارسال الطلب، ثم يصله رسالة sms على هاتفه الخلوي تتضمن تأكيداً لموعد زيارته للمؤسسة.

ودعت المؤسسة جمهورها إلى التواصل معها لتقديم المعاملات غير المتوفرة عبر موقعها الكترونياً على مركز اتصال خدماتها على الرقم (117117) ولأي استعلام التواصل معها من خلال مركز الاتصال الوطني على الرقم (5008080/06)، أو من خلال بريد المؤسسة الالكتروني (webmaster@ssc.gov.jo)، أو صفحة المؤسسة على الفيس بوك أو تويتر أو انستغرام.