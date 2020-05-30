بتوجيهات ملكية.. العيسوي يسلم 34 مسكناً للأسر العفيفة بالرويشد

وطنا اليوم - تسلّمت 34 أسرة عفيفة في لواء الرويشد بمحافظة المفرق، اليوم السبت، مساكن جديدة ضمن المبادرة الملكية لإسكان الأسر العفيفة التي جاء إنشاؤها تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.

وتستهدف مبادرة مساكن الأسر العفيفة التي أطلقت بتوجيهات ملكية عام 2005، وشملت جميع محافظات المملكة، توفير الحياة الكريمة والمستقرة للأسر المستفيدة التي تعد الأكثر عوزاً واستحقاقاً، ويتم اختيارها وفق أسس تراعي تحقيق العدالة والشفافية التي تعتمدها وزارة التنمية الاجتماعية، وبحسب أعلى المواصفات الهندسية والفنية.

وسلّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، يوسف حسن العيسوي، مفاتيح المساكن الجديدة للأسر المستفيدة في لواء الرويشد، وجال في المساكن التي جرى تأثيثها وتزويدها بمختلف المستلزمات المنزلية والأجهزة الكهربائية اللازمة.

وقال العيسوي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن جلالة الملك يضع في مقدمة أولوياته تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، خاصة الأسر التي تعاني من ظروف معيشية صعبة، مبيناً أنه ترجمةً لهذه الرؤية جرى توزيع 34 وحدة سكنية مجهّزة بالكامل على الأسر المستفيدة من مبادرة "مساكن الأسر العفيفة" في لواء الرويشد، لتجسّد على أرض الواقع الجهد الملكي لرعاية هذه الأسر، وتوفير الحياة الكريمة لها في بيئة آمنة وصحية. وأضاف، أن هذه المساكن التي جاء إنشاؤها بتوجيهات من جلالة الملك في إطار المبادرات الملكية، تضمنت 27 وحدة سكنية للأسر العفيفة تم تنفيذها وتجهيزها بتمويل كريم من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، التي تجسّد على أرض الواقع العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين