معاريف : رئيس الموساد اجتمع سرا برئيس جهاز المخابرات المصرية

وطنا اليوم - اجتمع رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين، سرا بشخصيات قيادية مصرية، الأسبوع الماضي بالقاهرة، بحسب ما ورد في صحيفة "معاريف" العبرية.

وقالت الصحيفة العبرية، يوم السبت، إن كوهين اجتمع قبل عدة أيام برئيس جهاز المخابرات عباس كامل، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، سرا بالقاهرة.

وبحسب "معاريف" ناقش كوهين مع كامل وشكري، صفقة القرن، وضم مستوطنات الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، والأوضاع بقطاع غزة، ومواضيع أخرى.حسب ما ذكر موقع عكا للشؤون الاسرائيلية