 وطنا نيوز -تفاصيل إجراء امتحان الثانوية العامة هذا العام
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تفاصيل إجراء امتحان الثانوية العامة هذا العام
التاريخ : 30-05-2020 11:05:44 المشاهدات: 732

وطنا اليوم _ قال أمين عام وزارة التربية والتعليم، نواف العجارمة، إن عدد المراقبين الذين سيشرفون على امتحان الثانوية العامة، الذي سيعقد مطلع شهر تموز المقبل، يبلغ نحو 25 ألف معلم ومعلمة 

وأضاف العجارمة ان الوزارة أعدت خطة متكاملة لضبط الأمور الصحية بالامتحان، ومنها التباعد مترين داخل الغرفة الواحدة، وان لا يزيد عدد الطلبة عن عشرة وبإشراف لجان صحية للفحص، إضافة الى تطهير وتعقيم القاعات قبل الامتحان وبعده، وتزويد القاعات بالكمامات والقفازات للطلبة والمراقبين .

وبين أن عدد الطلبة المتقدمين للامتحان يبلغ نحو 178242طالبا وطالبة، منهم 105 الف طالب نظامي والباقي من غير المستكملين، سيتوزعون على 750 مدرسة.

واشار إلى أنه تمت زيادة عدد القاعات الى النصف تقريبا


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