توضيح حول حركة المركبات اليوم

وطنا اليوم - نشرت إدارة السير في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ، "فيسبوك"، رسالة موجهة إلى الأردنيين.

وذكرت "الآن يعود العمل بتطبيق حظر التجول الجزئي، مما يعني انه يمكنكم الخروج سيراً على الأقدام أو باستخدام المركبات المسموح لها بالتنقل، مابين الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً".

"نرجو من الاخوة السائقين المسموح لهم التنقل باستخدام مركباتهم، التقيد بقواعد المرور على الطرقات، وإعطاء الأولوية للمشاة، ووضع حزام الآمان وعدم الانشغال باستخدام الهاتف