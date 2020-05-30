 وطنا نيوز -توضيح حول حركة المركبات اليوم
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
توضيح حول حركة المركبات اليوم
التاريخ : 30-05-2020 10:10:00 المشاهدات: 1020

 وطنا اليوم - نشرت إدارة السير في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ، "فيسبوك"، رسالة موجهة إلى الأردنيين.

وذكرت "الآن يعود العمل بتطبيق حظر التجول الجزئي، مما يعني انه يمكنكم الخروج سيراً على الأقدام أو باستخدام المركبات المسموح لها بالتنقل، مابين الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً".

"نرجو من الاخوة السائقين المسموح لهم التنقل باستخدام مركباتهم، التقيد بقواعد المرور على الطرقات، وإعطاء الأولوية للمشاة، ووضع حزام الآمان وعدم الانشغال باستخدام الهاتف


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق