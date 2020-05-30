زريقات : 90٪ من مراجعين طوارئ البشير حالات غير طارئه

وطنا اليوم - قال الدكتور محمود زريقات مدير مستشفيات البشير إن المستشفى إنه سيتم اتباع سياسة خاصة في المستشفى ابتداء من الاحد حسب الموعد.

وأضاف زريقات ان مستشفى البشير كان يصرف 7 الاف وصفة طبية يوميا قبل الكورونا، مشيرا الى ان ما يقارب 14 شخصا كان يراجع البشير يوميا.

وأردف زريقات ان 90% من المراجعين للبشير هي حالات غير طارئة ولا يستدعي ان يراها طبيب عام.

وطلب زريقات من مرضى الأمراض المزمنة عدم مراجعة المستشفى، حيث سيتم صرف أدويتهم والتواصل معهم من قبل المستشفى.

وكانت وزارة الصحة قد أكدت ضرورة مراعاة الاعتبارات العامة والشروط الصحية لمنع انتقال العدوى وانتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعت الوزارة، في ظل قرار الحكومة بعودة العمل بمؤسسات القطاع والمحاكم وغيرها من القطاعات، الإدارات والموظفين والمراجعين الى الالتزام بالدليل الإرشادي الذي اعلنته الحكومة للعودة للعمل، واتباع جملة من الإرشادات الصحية حفاظاً على السلامة العامة، وبما ينسجم مع الجهود الوطنية المبذولة لاحتواء الفيروس والتي من شأنها التقليل من فرص انتقاله.

وبينت وزارة الصحة خلال التعليمات التي نشرتها الجمعة، ضمن حملة التوعوية المستمرة، ان الأشخاص الأكثر عرضة هم المصابون بأمراض القلب كضغط الدم ومرضى السرطان واصحاب المناعة الضعيفة والمدخنين، داعية اياهم لمراعاة البقاء في المنزل وتجنب الخروج والاختلاط قدر المستطاع