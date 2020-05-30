الصفدي أبلغ بومبيو رفض عمان للخطة الإسرائيلية

وطنا اليوم - اكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لنظيره الأمريكي مايك بومبيو رفض المملكة لضم اسرائيل أراضي في الضفة الغربية المحتلة سيؤدي إلى "تقويض فرص السلام"، داعيا إلى "إطلاق مفاوضات مباشرة وجادة" لإنهاء النزاع بين الدولة العبرية والفلسطينيين، حسب بيان رسمي.

وقال البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأردنية إن الصفدي وبومبيو بحثا خلال اتصال هاتفي مساء الخميس "المستجدات المرتبطة بالعملية السلمية". وأكد الصفدي "موقف المملكة الرافض لأي ضم لأراض فلسطينية باعتباره تقويضاً لفرص السلام"، ودعا إلى "إطلاق مفاوضات مباشرة وجادة لحل الصراع على أساس حل الدولتين سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل"، حسب البيان.

وأكد الصفدي أن "السلام العادل والشامل هو خيار إستراتيجي عربي سيظل الأردن يعمل على تحقيقه".

وتخطط إسرائيل لضم أكثر من 130 مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت.

ويعيش في مستوطنات الضفة الغربية التي يعتبرها الفلسطينيون والجزء الأكبر من الأسرة الدولية غير شرعية، أكثر من 600 ألف إسرائيلي.

ويحذر الأردن من أن ضم اسرائيل أراضي فلسطينية سيقتل فرص السلام وستكون له تبعات كارثية.

وهدد رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز الأسبوع الماضي بإعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل في حال مضت قدما بخطتها. وقال "لن نقبل بالإجراءات الإسرائيلية الأحادية لضم أراض فلسطينية وسنكون مضطرين لإعادة النظر بالعلاقة مع إسرائيل بكافة أبعادها". من جهته، حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية منتصف الشهر الحالي، من أن ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيؤدي إلى "صدام كبير" مع الأردن