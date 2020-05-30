العقبة تستعد للموسم السياحي بعد كورونا

وطنا اليوم - تعمل السلطة المحلية في منطقة العقبة الساحلية على تهيئة شواطئ المدينة لاستقبال موسم الصيف السياحي، بالتزامن مع إعلان الحكومة تخفيف القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبدأت السلطات منذ قرابة 20 يوما، حملات الصيانة وإعادة التأهيل التي استهدفت شواطئ المدينة وخاصة الشعبية منها، عبر تنظيف الرمال من مخلفات العاصفة الأخيرة، وتنسيق امتدادها على طول الشاطئ، وصيانة بعض المظلات المنصوبة في تلك الشواطئ.

يأتي ذلك، تزامنا مع إعلان وزارة السياحة والآثار الأردنية عن "تجهيزات لإعادة استئناف السياحة الداخلية ضمن مفهوم السياحة الآمنة".

وقالت وزيرة السياحة، مجد الشويكة، في هذا الشأن، إن "قطاعي وكلاء السياحة والسفر والنقل السياحي هما من أكثر القطاعات السياحية تضررا بالأزمة، ولا بد من تقديم الدعم لهما"، داعية جميع القطاعات السياحية إلى الاستعداد لاستئناف العمل.

وكانت الحكومة الأردنية أعلنت أمس إعادة فتح المساجد والكنائس اعتبارا من الخامس من يونيو، في إطار تخفيف القيود التي فرضت بسبب تفشي كورونا، وبدء العودة إلى الحياة الطبيعية في البلاد، مشيرة إلى تسجيل 8 إصابات جديدة بالفيروس